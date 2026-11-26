Khartoum, 26 Nov. 2026 (SUNA) - Le gouvernement de la République du Soudan exprime sa profonde tristesse et sa vive émotion face au tragique accident survenu dans la zone d'Al-Warraq, dans le gouvernorat de Gizeh, qui a fait plusieurs victimes et blesses.

Le gouvernement du Soudan adresse ses sincères condoléances et sa profonde compassion au gouvernement et au peuple de la République arabe d'Égypte, ainsi qu'aux familles et aux proches des victimes souhaitant également un prompt et complet rétablissement aux personnes blessées.

Par ailleurs, le gouvernement du Soudan réaffirme sa totale solidarité avec la République arabe d'Égypte dans cette douloureuse épreuve, et assure de son soutien le gouvernement et le peuple égyptiens frères ; une démarche qui témoigne de la profondeur des liens de fraternité, de solidarité et des relations qui unissent les deux pays et les deux peuples frères.