Le Groupe de la Banque africaine de développement a lancé, le 23 novembre 2026 à Abidjan, une initiative sur la notation souveraine afin de renforcer les capacités des pays africains à interagir efficacement avec les agences de notation.

Selon un communiqué de presse, dénommée « Initiative de la Banque africaine de développement sur les notations de crédit souveraines », elle vise à améliorer la qualité des informations utilisées pour évaluer la solvabilité des pays et à aider les gouvernements à prendre des décisions plus éclairées en matière d'emprunt sur les marchés financiers internationaux.

L'Initiative sera mise en oeuvre par la Facilité africaine de soutien juridique (Alsf), hébergée par le Groupe de la Banque, qui conseille les gouvernements africains sur des questions juridiques et financières complexes.

Elle fournira aux gouvernements des outils pratiques, des formations et des services-conseils sur les notations souveraines et les emprunts internationaux. Elle s'inscrit dans le cadre plus large de la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (Nafad) portée par le Groupe de la Banque africaine de développement.

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Fidèle à l'esprit de la Nafad, qui repose sur la subsidiarité, la complémentarité, la coordination et le partage des risques, l'Initiative vise à faire travailler ensemble, chacun dans son rôle, les gouvernements, les institutions africaines, les partenaires au développement, les agences de notation et les investisseurs.

Lors du lancement de l'Initiative à Abidjan, le président du Groupe de la Banque, Dr Sidi Ould Tah, a souligné l'importance des notations souveraines, qui influencent les décisions des investisseurs, les conditions d'emprunt ainsi que les ressources dont disposent les gouvernements pour financer le développement.

« Cette initiative ne vise pas à fabriquer une notation. Elle vise à renforcer tout ce qui la sous-tend », a déclaré Dr Ould Tah. « L'Afrique ne cherche pas à se soustraire à une évaluation rigoureuse. Elle aspire à disposer des connaissances, des institutions et de la confiance nécessaire pour aborder cette évaluation en étant mieux préparée et en position de force. ».

En renforçant les capacités des pays à présenter des données plus solides et à mieux interagir avec les agences de notation, l'Initiative entend favoriser des évaluations mieux éclairées et offrir aux gouvernements une plus grande marge de manoeuvre pour investir dans le développement.

« Si le risque d'un pays est jugé plus élevé qu'il ne l'est en réalité, davantage de ressources sont consacrées au paiement des intérêts et moins à l'achat de médicaments, au recrutement d'infirmiers et aux lits d'hôpitaux. Derrière une notation, il y a une mère qui attend l'ouverture d'un centre de santé, un agriculteur qui attend une route et un jeune diplômé qui attend un emploi », a déclaré Dr Ould Tah.

L'Initiative offrira aux pays une plateforme leur permettant de mieux comprendre comment les notations de crédit sont établies, d'améliorer la qualité et la disponibilité des données financières et économiques, de renforcer la coordination entre les institutions publiques et de dialogue plus efficacement avec les agences de notation et les investisseurs. Elle accompagnera aussi bien les pays souhaitant obtenir leur première notation souveraine que ceux qui disposent déjà d'une notation.

Dr Ould Tah a appelé les pays africains à tirer pleinement parti de l'Initiative : « Passons du lancement à l'apprentissage, de l'apprentissage à l'action dans les pays, et de l'action à une souveraineté financière renforcée pour l'Afrique. ».