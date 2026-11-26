Au 3ème trimestre 2026, le résultat net de la société TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 31,2% par rapport au 3ème trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Il ressort de ce rapport, un résultat net de 8,549 milliards de FCFA contre 6,517 milliards de FCFA au 30 septembre 2025.

Quant au chiffre d'affaires hors taxes, il a progressé de 14,4% à 501,201 milliards de FCFA contre 438,240 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2025.

Le résultat des activités ordinaires avant impôts enregistre, de son côté, une hausse de 21%, s'établissant à 11,724 milliards de FCFA contre 9,691 milliards de FCFA au 30 septembre 2025.

« Pour le prochain trimestre 2026, les investissements de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire resteront soutenus et orientés vers des projets à forte valeur ajoutée dans le GPL et les lubrifiants, ainsi que vers l'ouverture de nouvelles stations-service », ont avancé les responsables de la société quant aux perspectives qui se dessinent.