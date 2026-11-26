A l'heure où le financement des économies africaines constitue un enjeu majeur, les espaces de concertation entre les acteurs du secteur financier prennent une importance particulière. A Dakar, le Forum Business Connect s'inscrit dans cette dynamique en offrant un cadre d'échanges autour des défis et des perspectives du marché financier régional. La troisième édition de ce rendez-vous, organisée ce mercredi 25 novembre 2026 par le magazine économique et financier Le Marché, a placé au coeur des discussions les enjeux de l'innovation, de la réglementation et de l'inclusion financière.

Au-delà de la rencontre entre professionnels, l'ambition du Forum Dakar Business Connect est de favoriser une meilleure compréhension des mécanismes de financement et de rapprocher les différents maillons de l'écosystème financier. Régulateurs, intermédiaires financiers, infrastructures de marché et acteurs institutionnels ont ainsi été invités à croiser leurs analyses sur les moyens de rendre le marché régional plus accessible et plus dynamique.

Pour le fondateur du magazine Le Marché et initiateur du forum, Dr Abdou Diaw, cette plateforme répond à un besoin : faire sortir le marché financier de son cercle habituel et le rendre davantage accessible aux populations, aux entrepreneurs et aux investisseurs. Après avoir consacré ses deux premières éditions à la titrisation et aux fonds d'investissement, le rendez-vous poursuit ainsi son exploration des questions structurantes pour le financement des économies de l'Uemoa.

Cette volonté de vulgarisation repose notamment sur le rôle des médias dans la circulation de l'information économique et financière. L'accès à une information fiable et compréhensible constitue, selon Dr Diaw, une condition essentielle pour permettre aux épargnants de mieux connaître les possibilités qui s'offrent à eux. Acquisition d'actions, souscription aux obligations de l'Etat à travers les appels publics à l'épargne ou investissement dans les titres publics : autant de mécanismes qui restent encore insuffisamment connus d'une partie du public.

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Un enjeu stratégique pour le financement des économies

La portée de ces échanges se mesure également à l'importance du marché intérieur dans la stratégie de financement de l'Etat. Alioune Diouf, directeur des marchés de capitaux au ministère de l'économie, des finances et du plan, a rappelé que le recours au marché régional permet de mobiliser des ressources tout en limitant l'exposition aux risques de change et en maîtrisant les coûts de financement. Pour le Sénégal, l'objectif est de couvrir 55% des besoins de financement sur le marché intérieur.

Mais pour consolider cette dynamique, plusieurs défis restent à relever : élargissement de la base des investisseurs, amélioration de la liquidité, harmonisation de la fiscalité au sein de l'Union et renforcement de la transparence. L'intégration des personnes physiques, des petites structures et des acteurs du secteur informel dans les circuits de financement figure également parmi les pistes évoquées, notamment à travers l'éducation financière et boursière.

Du côté des intermédiaires financiers, la question de la préparation des entreprises à accéder au marché reste centrale. Kalidou Diallo, directeur général de CGF Bourse, a insisté sur la nécessité d'accompagner les entreprises dans leurs démarches de transparence et de structuration. La disponibilité de ressources financières ne suffit pas : les entreprises doivent aussi être en mesure de répondre aux exigences du marché et d'inspirer confiance aux investisseurs. Il a également plaidé pour des incitations et une plus grande ouverture du capital des entreprises afin de favoriser leur accès à la bourse.

Faire du dialogue un levier d'action

En réunissant ces différentes catégories d'acteurs autour d'une même table, Dakar Business Connect entend contribuer à faire émerger des réponses collectives aux contraintes du marché financier régional. L'enjeu dépasse ainsi la seule tenue d'un forum : il s'agit de créer des passerelles entre les détenteurs de capitaux, les entreprises en quête de financement et les institutions chargées d'encadrer le marché.

Dans un environnement où le financement du secteur privé, la mobilisation de l'épargne locale et l'inclusion financière occupent une place croissante dans les politiques de développement, ce type de cadre de réflexion participe à la diffusion d'une culture financière plus large. Les organisateurs donnent déjà rendez-vous aux acteurs du secteur au premier trimestre 2027 pour une nouvelle édition, dont le thème sera communiqué ultérieurement.