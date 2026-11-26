Au lancement des «16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre» ce jeudi 26 novembre au sir Harilal Vaghjee Memorial Hall, à Port-Louis, la Première ministre adjointe et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, a mis en avant la Domestic Abuse Act 2026. Ce texte marque une évolution dans la reconnaissance des différentes formes de violence domestique, notamment psychologique, économique et numérique.

Une loi pour mieux protéger les victimes, mais aussi un appel à une mobilisation qui dépasse les institutions. C'est le double message porté ce matin par Arianne Navarre-Marie. En présence du ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, de la speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, ainsi que de plusieurs ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, la cérémonie a été l'occasion pour la ministre de parler de la Domestic Abuse Act 2026.

Le texte ne limite plus la violence aux agressions physiques. Il reconnaît également les violences psychologiques, émotionnelles, économiques et numériques, tout en prévoyant des mécanismes de protection renforcés pour les victimes. «La violence faite aux femmes est une violation des droits humains», a rappelé la ministre, soulignant le lien entre les 16 jours d'activisme, du 25 novembre au 10 décembre, et la Journée internationale des droits humains.

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Mais au-delà du cadre légal, Marie Arianne Navarre-Marie a insisté sur la nécessité de mieux accompagner les victimes. Elle a évoqué la formation des policiers, des professionnels de santé et des travailleurs sociaux afin qu'une femme qui sollicite de l'aide soit accueillie et écoutée sans jugement. Le dispositif one stop shop des Family Support Services s'inscrit dans cette démarche, en proposant un accompagnement regroupé en un seul lieu.

La ministre a également lancé un appel à la vigilance collective : «Pa tou blesir ki vizib.» Une manière de rappeler que les violences ne laissent pas toujours de traces physiques. L'isolement d'une femme, la peur dans le regard d'un enfant ou la privation d'autonomie financière peuvent aussi constituer des signaux d'alerte. Le numéro 139, accessible jour et nuit, a été rappelé comme dispositif d'assistance.

Shirin Aumeeruddy-Cziffra a, pour sa part, plaidé sur le rôle du Parlement dans cette lutte. «La violence est une réalité profonde et nous devons tous apporter notre contribution pour y faire face», a-t-elle déclaré. Elle souhaite que les actions de sensibilisation se poursuivent au-delà de la campagne et a plaidé pour une plus grande implication des médias dans la diffusion de ces messages.

L'art a également occupé une place importante dans cette cérémonie. Chorale du Conservatoire national de musique François-Mitterrand, danse folklorique Kolattam des élèves de la Mootoocoormaren Sangeelee State Secondary School et chanson de Jasmine Toulouse-Olivier, déléguée permanente de Maurice auprès de l'UNESCO, ont ponctué la matinée.

Les courts métrages du Programme des Nations unies pour le développement ont précédé la présentation des projets issus des ateliers de slam animés par SlamUp Poésie. Les jeunes participants ont livré leurs textes autour des violences basées sur le genre, mais aussi du bullying, un phénomène présent dans les milieux scolaires et qui reste souvent enfermé dans le silence. Le Grup Abaim, sous la direction d'Alain Muneean, a également présenté ses réalisations à travers des prestations musicales.

Un message commun s'est ainsi dégagé de cette matinée : si la loi constitue un instrument de protection, la prévention et le changement des comportements nécessitent l'engagement de toute la société.