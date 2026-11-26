Il est environ 14 h 30 lorsque l'Airbus A350-900 d'Emirates se pose à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR). Une nouvelle génération d'appareils fait ainsi son entrée dans le paysage aérien mauricien. Présenté hier en présence du ministre du Tourisme, Richard Duval, et de représentants des autorités aéroportuaires, l'avion a pu être visité par la presse. Au-delà de cette nouveauté technologique, son arrivée illustre le renforcement d'un partenariat entre Emirates et Maurice, engagé depuis 2002.

Après les contrôles de sécurité, les journalistes sont accueillis à bord par le personnel navigant. Les cabines dévoilent un aménagement lumineux et moderne. En classe Premium Economy, l'espace et le confort attirent l'attention, tandis que la classe affaires affiche une présentation plus raffinée, jusque dans les détails. Des jouets sont même disposés sur certains sièges destinés aux familles.

Pour Emirates, l'introduction de cet appareil ne relève pas uniquement du renouvellement de sa flotte. Essa Sulaiman Ahmad, Senior Vice President Commercial West Asia & Indian Ocean d'Emirates, explique : «Nous voulons présenter notre produit le plus récent et faire en sorte que tous ceux qui voyagent à destination ou au départ de Maurice puissent le faire confortablement.» Il met également en avant les performances environnementales de l'A350-900, conçu notamment pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 .

Depuis le lancement de ses opérations à Maurice, en septembre 2002, Emirates a considérablement renforcé sa desserte. La compagnie est passée de quelques vols hebdomadaires à trois rotations quotidiennes. Elle exploite actuellement deux Airbus A380 et un A350-900 sur la ligne, soit plus de 19 000 sièges par semaine dans les deux sens.

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Connectivité renforcée

En 2025, Emirates a transporté plus de 785 000 passagers à destination et en provenance de Maurice, soit environ 19 % du trafic total de l'aéroport, qui s'élevait à 4,17 millions de passagers. La compagnie observe aussi une diversification des marchés émetteurs, avec une demande croissante en provenance notamment de la Corée du Sud, du Japon et du Moyen-Orient. Essa Sulaiman Ahmad souligne : «Nous constatons une demande pour Maurice venant du reste du monde et plus de 140 destinations que nous desservons.»

Cette présence s'appuie aussi sur une collaboration de plus de dix ans avec la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) pour promouvoir la destination à l'international. L'introduction de la Premium Economy sur la liaison élargit par ailleurs l'offre proposée aux voyageurs. En juillet, Emirates avait également annoncé la construction d'un nouveau salon à l'aéroport SSR. Maurice figure parmi les rares destinations retenues pour cette infrastructure, aux côtés de Munich, Francfort, Manchester et Istanbul.

Présent à la cérémonie, Richard Duval a rappelé l'importance stratégique de la connectivité aérienne pour le pays, saluant la contribution d'Emirates au développement du secteur touristique. Il a déclaré : «Pour une île comme la nôtre, la connectivité est essentielle. Nous n'avons ni trains ni liaisons terrestres avec les autres continents. Notre lien avec le monde passe par l'aviation.»

Le ministre a indiqué que Maurice avait accueilli 1 436 250 touristes en 2025, pour des recettes de Rs 103 milliards. L'objectif gouvernemental est désormais d'atteindre 1,5 million d'arrivées cette année. Malgré un décalage par rapport aux prévisions initiales, il a souligné la résilience de la destination face aux tensions géopolitiques et à leurs répercussions sur les déplacements internationaux.

Les ambitions concernent aussi les infrastructures. Interrogé sur les capacités aéroportuaires, Richard Duval a annoncé que Maurice s'oriente vers un agrandissement de l'aéroport SSR, un projet en préparation qui sera bientôt annoncé.

Entre renouvellement de sa flotte, investissements dans ses installations et diversification des marchés, Emirates entend poursuivre son développement à Maurice. L'A350-900 apparaît ainsi comme un symbole du renforcement de la connectivité aérienne de l'île.