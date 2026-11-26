Mauritius Vision 2050 se précise, mais son financement et ses premières étapes restent à définir. La ministre des Services financiers, Jyoti Jeetun, a indiqué, en réponse à une question de Kaviraj Rookny, que le National Development Plan (NDP) sera finalisé au premier trimestre de 2027. Celui-ci détaillera les objectifs à court et moyen termes, les étapes de réalisation ainsi que les investissements prévus.

Le financement des projets sera arrêté après des discussions avec le ministère des Finances. À ce stade, aucun montant précis concernant les ressources nécessaires ou les financements déjà sécurisés n'a été communiqué.

Pour assurer le suivi de cette stratégie, une unité de transformation sera mise en place au sein du ministère. Elle aura pour rôle de coordonner les actions entre les différents ministères et organismes, de suivre les objectifs, d'identifier les obstacles et de veiller à la mise en oeuvre des mesures correctives.

Un National Economic and Social Transformation Council réunira également des représentants du gouvernement, du secteur privé, du monde académique, de la société civile et des jeunes afin de favoriser le dialogue et de maintenir une vision nationale à long terme.

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En parallèle, un plan d'action en dix points ciblera les urgences dès 2027, notamment le coût de la vie, le développement du solaire résidentiel, la mobilisation des logements vacants et l'emploi des seniors. La ministre insiste sur la nécessité de concilier transformation à long terme et réponses immédiates aux préoccupations de la population.