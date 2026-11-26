Cinq accidents en cinq ans, dont un mortel, et toujours aucune intervention concrète. Le carrefour de Madame Azor Road et de la route royale A5, à Goodlands, reste un point noir de la sécurité routière. En réponse à une question du député Nitish Beejan, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a reconnu les dangers de cette intersection et appelé les autorités concernées à agir sans tarder.

L'évaluation de la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU) a révélé plusieurs problèmes, notamment une visibilité fortement réduite par la courbure de la route et les murs de clôture, ainsi qu'un manque de distance de freinage pour les automobilistes.

L'installation de feux de signalisation et de ralentisseurs, pourtant réclamée par le conseil de district et la police, n'est toutefois pas jugée techniquement appropriée. Selon la TMRSU, ces dispositifs pourraient accroître les risques de collision en raison du manque de visibilité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En attendant, des marquages au sol «SLOW» ont été installés pour inciter les conducteurs à ralentir. Dès le 10 juin 2026, la TMRSU avait également demandé au conseil de district de faire modifier les murs obstruant la visibilité, et à la Road Development Authority d'étudier des travaux de reprofilage de la route. Mais au moment de la réponse parlementaire, aucune action concrète n'avait été entreprise. Osman Mahomed a ainsi lancé un appel pressant aux ministres des Collectivités locales et des Infrastructures nationales pour accélérer les interventions.