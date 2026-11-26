Le président du Mouvement socialiste militant, Joe Lesjongard, a vivement critiqué la démarche du gouvernement concernant la création d'un comité spécial sur la délinquance juvénile. Il lui reproche d'avoir présenté cette motion sans consultation préalable des acteurs concernés, dénonçant un «amateurisme» dans la gestion des affaires de l'État.

S'il condamne fermement la violence, le vandalisme, le trafic de drogue et l'exploitation des enfants à des fins criminelles, il estime qu'un abaissement de l'âge de la responsabilité pénale à 12 ans serait une mesure répressive. Plaidant pour davantage de prévention et d'interventions sociales, il a soutenu : «Nous ne pouvons pas protéger nos enfants en refusant de comprendre ce qui leur arrive.»

Joe Lesjongard a également interrogé le gouvernement sur le rapport du comité interministériel mis sur pied en 2026 pour examiner la situation des enfants présentant de graves troubles du comportement et de ceux en conflit avec la loi. Selon une réponse de la ministre concernée, ce comité avait tenu quatre réunions, la dernière le 21 mai, et devait préparer un rapport intérimaire. Réclamant des précisions sur ses recommandations et les décisions prises, il a demandé : «Où est ce rapport ?»

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Il a aussi relevé une baisse de la délinquance juvénile hors contraventions, passée de 7,1 pour 1 000 jeunes en 2024 à 5,7 en 2025. Le nombre de jeunes concernés est passé de 448 à 350. Il s'interroge donc sur les fondements d'une éventuelle révision de l'âge pénal. Il a conclu : «Le temps des annonces est passé. Le temps des résultats est venu.»