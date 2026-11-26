Tomayah Ramanah, un habitant de Valetta âgé de 52 ans, a été retrouvé inanimé sur son lit le mercredi 25 novembre à la prison de haute sécurité de Melrose. L'autopsie a attribué son décès à un infarctus du myocarde.

La police de Montagne-Blanche est intervenue vers 19 h 45. À son arrivée, un responsable pénitentiaire a indiqué que le détenu avait été retrouvé inanimé dans le dortoir numéro 1 de l'unité Kestrel. Le médecin de la prison a constaté son décès et alerté la police. Le corps ne présentait aucune blessure apparente. Il a été transporté à la morgue pour l'autopsie. Le décès a été consigné au poste de police peu après minuit, ce jeudi 26 novembre.

Les enquêteurs ont visionné les images des caméras de surveillance du dortoir. D'après le rapport, on y voit Tomayah Ramanah rouler un morceau de papier en présence d'un autre détenu vers 15 h 54. Vers 16 h 15, il aurait montré des signes d'agitation avant de basculer en arrière sur son lit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de l'examen des lieux, la police scientifique a saisi un morceau de papier partiellement brûlé et des fragments de feuilles soupçonnés d'être de la drogue, découverts sur une table. Un sachet en plastique transparent contenant des débris végétaux a également été saisi sous le lit du détenu. Les fouilles corporelles des 17 autres occupants du dortoir n'ont donné lieu à aucune saisie.

Des echantillons de sang ont été envoyés au Forensic Science Laboratory.

Tomayah Ramanah purgeait une peine dans une affaire de trafic de drogue. Sa libération était prévue le 20 mars 2027.