Le déplacement de la station de transfert de déchets de Roche-Bois en est encore au stade des recherches. Malgré plusieurs pistes explorées depuis 2022, aucun terrain n'a jusqu'ici été jugé approprié pour accueillir cette infrastructure, dont la relocalisation est devenue urgente en raison des problèmes environnementaux, sanitaires et de sécurité qu'elle présente.

En réponse à une question du député de Port-Louis-Nord-Montagne-Longue, Ludovic Caserne, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a indiqué que quatre sites avaient été identifiés en mai 2026 : le long de la route Terre-Rouge-Verdun, à proximité du nouveau projet de logements de la New Social Living Development à Crève-Coeur, à Petit-Gamin et à l'entrée du village de Triolet. Aucune de ces propositions n'a toutefois été retenue, notamment en raison de leurs possibles répercussions sur l'environnement, de la vocation récréative des lieux et de la proximité des zones résidentielles.

En septembre 2026, le ministère de l'Environnement a ainsi sollicité le ministère du Logement et des terres pour identifier de nouveaux terrains dans les régions de Bois-Marchand et d'Arsenal. Construite au début des années 1990, la station de Roche-Bois traite environ 400 tonnes de déchets par jour et dessert Port-Louis, ses faubourgs ainsi qu'une partie du district de Pamplemousses. Sa proximité avec le Rivulet Terre-Rouge Estuary Bird Sanctuary, premier site Ramsar de Maurice, constitue également un enjeu environnemental majeur. Le ministre a par ailleurs évoqué de sérieux problèmes opérationnels et de sécurité, notamment la présence de 75 à 100 récupérateurs non autorisés et plusieurs incendies récents.

Le projet de relocalisation avait été enclenché en octobre 2022. Un terrain adjacent à la station de traitement des eaux usées de Baie-du-Tombeau avait alors été proposé, avant d'être écarté à la suite des objections des habitants. La procédure d'acquisition avait été suspendue en mai 2025.

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L'échéance dépend désormais de l'identification d'un terrain adéquat. Une fois celui-ci trouvé, le ministère devra lancer les études de sol, l'évaluation de l'impact environnemental ainsi que la conception et la construction d'une station moderne. L'ensemble de ces démarches pourrait prendre environ 30 mois. Le ministre assure toutefois que ce dossier demeure une priorité.