Un jeune de 18 mois a été hospitalisé le mercredi 25 novembre après s'être brûlé chez lui, à Beau-Bassin. L'adolescent, qui présente des brûlures au côté gauche du thorax et au bras gauche, a été admis à l'unité des brûlés de l'hôpital Victoria, à Candos, où il est en observation.

Selon sa mère, les faits se sont produits vers 14 h 30. Elle venait de préparer une tasse de thé, qu'elle avait posée sur la table avant de se rendre à la salle de bains. En entendant son fils pleurer, elle s'est précipitée dans le salon. Elle a vu la tasse au sol et a constaté que son fils s'était brûlé.

La mère a passé les zones brûlées sous l'eau froide avant de conduire son fils à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. Le garçon a ensuite été transféré à l'hôpital Victoria. Le cas a été signalé à la police le même jour.