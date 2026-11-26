Après des années de lutte contre un cancer des os et l'amputation de sa jambe gauche, Akshay Beelur entrevoit une nouvelle perspective. Actuellement en Inde, cet habitant de Fond-du-Sac a commencé ses séances de physiothérapie et son état de santé s'améliore. Mais pour franchir une nouvelle étape et retrouver davantage d'autonomie, il a besoin d'une prothèse dont l'acquisition représente un coût important. Un nouvel appel à la solidarité est ainsi lancé pour l'aider à financer cet équipement médical.

Le parcours d'Akshay Beelur est loin d'être terminé. Âgé de 33 ans, ce père de trois enfants se bat depuis 2011 contre un ostéosarcome, un cancer des os qui a profondément bouleversé sa vie. Après plusieurs interventions chirurgicales et des traitements en Inde, les complications liées à sa prothèse ont finalement conduit à l'amputation de sa jambe gauche.

Dans un précédent article publié le 30 août, nous avions raconté les différentes étapes de son combat et les difficultés auxquelles il fait face depuis le diagnostic. Marié à Divya et père de trois enfants âgés de dix, sept et deux ans, Akshay souhaite aujourd'hui retrouver une meilleure mobilité afin de gagner en indépendance et de profiter davantage de sa famille.

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Depuis, une nouvelle étape a été franchie. Il se trouve actuellement en Inde, où il a commencé ses séances de physiothérapie ainsi que des exercices de rééducation pour réapprendre à marcher. Son état de santé s'améliore progressivement. Une évolution encourageante pour lui et ses proches, qui espèrent désormais pouvoir réunir les fonds nécessaires à l'acquisition de sa prothèse.

Une prothèse pour retrouver son autonomie

Mais le parcours nécessite encore des moyens financiers importants. Akshay a besoin d'une prothèse adaptée à sa situation, qu'il doit obtenir en Inde. Cet équipement représente un élément essentiel pour lui permettre de retrouver progressivement une meilleure mobilité et de reprendre certaines activités du quotidien.

Or, après des années de traitements, d'interventions et de déplacements médicaux, les ressources de la famille restent limitées. Avant la maladie, Akshay travaillait comme chauffeur de camion et participait à la livraison de fruits locaux. Aujourd'hui, il dépend principalement de sa pension d'invalidité. Son épouse a également perdu son emploi après l'avoir accompagné lors de ses traitements.

La famille ne peut donc assumer seule les dépenses liées à cette nouvelle étape. Un appel à la générosité du public est lancé afin de réunir les fonds nécessaires à l'achat de la prothèse en Inde.

Cette collecte est soutenue par l'association Enn Rev Enn Sourir, qui invite les Mauriciens à apporter leur contribution. Chaque don, quelle qu'en soit la somme, pourra aider Akshay à se rapprocher de son objectif.

Après tant d'années d'épreuves, l'espoir est désormais de lui permettre de retrouver progressivement son autonomie et de poursuivre son chemin auprès de son épouse et de ses trois enfants.

Comment apporter son soutien ?

Les personnes souhaitant apporter leur aide peuvent effectuer un don sur le compte suivant :

Titulaire : Enn Rev Enn Sourir

MCB : 000452593204

Pour suivre la collecte et obtenir davantage d'informations, le public peut également consulter la page Facebook de Enn Rev Enn Sourir.

La famille compte sur la solidarité des Mauriciens pour aider Akshay à franchir cette nouvelle étape de son parcours.