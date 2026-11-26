La protection de la croix métallique au sommet du Morne-Brabant et la sécurité des visiteurs sont au coeur de nouvelles mesures annoncées par le ministre des Arts et de la Culture, Mahen Gondeea. Face aux incidents récemment relayés sur les réseaux sociaux, notamment des images montrant un homme escaladant la croix alors que l'accès à cette partie du site était fermé, le gouvernement entend renforcer le dispositif de surveillance et de protection de ce patrimoine mondial.

Répondant à une question de Stéphanie Anquetil, le ministre a indiqué que Le Morne Heritage Trust Fund a déjà déposé deux plaintes à la police. Celle-ci aurait identifié l'individu concerné et l'aurait averti, sans toutefois retenir, à ce stade, une infraction précise permettant d'engager des poursuites.

Pour mieux préserver ce symbole considéré comme sacré par de nombreux Mauriciens, des panneaux explicatifs seront installés afin de sensibiliser les visiteurs à l'histoire des esclaves marrons et aux comportements attendus sur le site. L'installation d'une barrière autour de la croix est également à l'étude. Une enveloppe de Rs 124 millions, répartie sur trois exercices financiers, a été prévue pour le projet. Les plans du musée en plein air et d'un sentier d'accès dédié sont presque finalisés, avec un démarrage des travaux prévu au début de 2027.

Sur le volet sécuritaire, le ministre précise que l'accès à la montagne reste soumis à des restrictions. Un nouveau risk assessment sera sollicité auprès d'une firme spécialisée. Le Trust Fund lancera prochainement un appel à manifestation d'intérêt pour identifier les risques et proposer des mesures adaptées. Une présence accrue de la Special Mobile Force et des caméras de surveillance sont également envisagées.

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