L'autopsie pratiquée ce jeudi 26 novembre sur le corps de Louis Stéphane Bill, 48 ans, a révélé une hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique. Connu sous le surnom de «Gater», ce maçon habitant Résidence Saint-Louis, à Pailles, avait été retrouvé mort le mardi 24 novembre dans la cellule n° 14 du centre de détention des Casernes centrales. Ces conclusions confirment la présence d'un traumatisme à l'origine de l'hémorragie. Les circonstances dans lesquelles il a été blessé restent toutefois à établir.

Louis Stéphane Bill était en détention depuis le samedi 21 novembre dans le cadre d'une affaire de vol. Initialement prévue mardi, l'autopsie avait été reportée, ses proches souhaitant obtenir la présence d'un médecin légiste indépendant. La famille réclame des éclaircissements sur les circonstances de son décès alors qu'il se trouvait sous la responsabilité de la police.

L'affaire remonte à une tentative de vol présumée dans une maison en construction située à l'avenue Emerald, à Pailles. Selon le propriétaire des lieux, un voisin l'avait alerté de la présence de deux individus sur sa propriété. Informé de leur retour, il s'était rendu sur place. Les deux hommes auraient alors tenté de prendre la fuite, l'un en escaladant le mur d'enceinte et l'autre en se dirigeant vers une rivière.

Le propriétaire affirme avoir réussi à maîtriser ce dernier avec l'aide de membres du public. Dans sa déposition, il indique que le quadragénaire aurait opposé une vive résistance et aurait été blessé au visage lors de son interpellation. Il dit également avoir constaté la disparition de trois portes en aluminium, d'une valeur estimée à Rs 125 000.

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Louis Stéphane Bill avait ensuite été placé en détention aux Casernes centrales, où il a été retrouvé mort trois jours plus tard.