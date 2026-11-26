Face à l'augmentation des importations de plastique et à la faiblesse du recyclage local, Maurice cherche à renforcer ses capacités de traitement des déchets. Le gouvernement entend notamment s'appuyer sur l'expertise japonaise et les nouvelles technologies pour accélérer la transition vers une économie circulaire. Cette coopération était au coeur d'un séminaire organisé par l'Economic Development Board (EDB), le jeudi 26 novembre, à l'auditorium Flamboyant, à Ébène.

Selon les chiffres de Statistics Mauritius cités par Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique, les importations de plastique sont passées de 53 829 tonnes en 2022 à 65 622 tonnes en 2024, soit une hausse de près de 12 000 tonnes en deux ans. Seuls 4 à 5 % des déchets plastiques sont recyclés localement ou exportés. La majeure partie du reste est enfouie à Mare Chicose, l'unique centre d'enfouissement du pays. Le ministre a également évoqué la présence de microplastiques dans les lagons et la chaîne alimentaire.

Approuvée par le gouvernement en avril, la feuille de route nationale contre la pollution plastique s'étend sur dix ans. Elle comprend 60 activités, 11 objectifs et un plan d'action chiffré sur cinq ans. Elle prévoit notamment un inventaire des plastiques et des déchets qu'ils génèrent, ainsi qu'une nouvelle loi pour renforcer les contrôles. Le gouvernement compte aussi éliminer progressivement les plastiques à usage unique jugés superflus ou problématiques et réduire les importations de granulés de plastique vierge.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'accroître les capacités de recyclage et de réduire les volumes enfouis, rappelant l'inauguration, la veille, d'une usine spécialisée à La Tour Koenig. La feuille de route prévoit également une gestion respectueuse de l'environnement des déchets plastiques contaminés ou non recyclables. Des campagnes de sensibilisation et des travaux de recherche doivent accompagner ces mesures.

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Le séminaire a permis de mettre en relation des fournisseurs japonais de technologies et des entreprises mauriciennes. Il s'inscrit dans un projet de coopération lancé le 1er avril 2026 avec le soutien du gouvernement japonais et de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI). En juillet, des représentants des secteurs public et privé mauriciens ont découvert au Japon différents procédés de recyclage, des alternatives au plastique à base de fibres d'ananas et de bananier, ainsi que des outils numériques permettant de suivre les déchets plastiques.

Le ministère discute avec l'ONUDI d'un accompagnement des entreprises mauriciennes dans leur transition vers l'économie circulaire. Cette coopération pourrait renforcer les compétences techniques locales, aider les entreprises à utiliser moins de ressources et favoriser des procédés de production moins polluants. Rajesh Bhagwan a également évoqué le rôle que Maurice pourrait jouer en reliant les entreprises japonaises aux marchés africains.