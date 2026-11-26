Addis Ababa — La réévaluation du PIB menée en Éthiopie a permis au pays de se hisser au rang de troisième économie d'Afrique subsaharienne, avec un PIB de 210 milliards de dollars, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

S'adressant à l'Assemblée des représentants du peuple, le Premier ministre a déclaré que le recalcul du PIB avait mis en évidence l'importance économique de l'Éthiopie et donné une vision plus large de sa capacité économique réelle.

Réalisé après 11 ans en révisant les indicateurs économiques du pays, ce recalcul du PIB a classé l'Éthiopie au troisième rang des économies d'Afrique subsaharienne, derrière l'Afrique du Sud et le Nigeria.

Il a expliqué que les normes internationales recommandent de procéder à un recalibrage des économies nationales tous les cinq ans environ afin de tenir compte des changements structurels, notamment l'émergence de nouvelles industries, de nouvelles activités économiques et de secteurs dont l'importance sur le marché a diminué.

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Cependant, l'Éthiopie n'avait pas procédé à un tel exercice depuis 11 ans, ce qui a eu pour conséquence que des activités économiques importantes restaient insuffisamment prises en compte dans les comptes nationaux du pays.

Le Premier ministre Abiy a souligné que l'exercice de recalcul du PIB présentait trois estimations possibles, le gouvernement ayant opté pour l'évaluation la plus prudente, qui évaluait l'économie éthiopienne à 210 milliards de dollars américains.

Il a insisté sur le fait que ce chiffre reposait sur les activités économiques recensées dans le cadre de cet exercice, tandis qu'une part considérable de l'économie informelle reste en dehors de la base économique mesurée.

Le Premier ministre a qualifié cette réévaluation de la situation économique d'opportunité majeure, affirmant que les efforts soutenus du pays pour bâtir l'une des principales économies africaines commençaient à porter leurs fruits.

Il a déclaré que cette nouvelle évaluation offrait une vision plus complète de la taille de l'économie éthiopienne et de sa capacité de production, reflétant l'impact cumulé des évolutions observées dans de multiples secteurs.

Le Premier ministre Abiy a en outre précisé que ce dernier exercice de rebasement s'était appuyé sur un recensement économique de grande envergure mené pendant plus d'un an par le Service éthiopien des statistiques, avec la participation de milliers de personnes et le soutien d'institutions internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).

Cette analyse a pris en compte les activités économiques qui se sont développées ou sont apparues grâce aux initiatives de réforme du pays, offrant ainsi une vision plus complète de la capacité économique réelle de l'Éthiopie.

Citant l'économie numérique à titre d'exemple, le Premier ministre a souligné que l'argent mobile et les services financiers numériques, qui étaient pratiquement inexistants avant la réforme, sont devenus des activités économiques majeures, avec des transactions s'élevant à des milliers de milliards de birrs.

Il a déclaré que l'ancien cadre de comptabilité du PIB ne disposait pas de mécanismes adéquats pour rendre compte de l'ampleur et de la contribution de ces activités économiques numériques émergentes.

Le Premier ministre a également mis en avant l'expansion du développement des corridors urbains, expliquant que l'ampleur du développement des infrastructures et des activités économiques associées n'avait pas été correctement prise en compte dans l'ancien système de comptabilité nationale.

Dans le domaine de l'agriculture, il a souligné l'essor de l'agriculture en grappes, grâce à laquelle les agriculteurs mettent en commun leurs terres et leur main-d'oeuvre afin d'améliorer la productivité et la production agricole.

Dans le secteur industriel, le Premier ministre Abiy a mis en avant l'expansion des parcs industriels, la croissance des activités manufacturières et de la production industrielle n'ayant pas été correctement prise en compte dans l'ancien cadre de mesure du PIB.

L'initiative « Green Legacy » a également été identifiée comme un facteur important de l'activité économique, allant au-delà de la plantation d'arbres pour inclure la production agricole, notamment le café, les avocats et d'autres fruits.

Dans le secteur de l'énergie, il a cité les avancées en matière d'énergie éolienne et les projets hydroélectriques liés au Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).

En ce qui concerne le tourisme et les services, le Premier ministre Abiy a souligné l'expansion des infrastructures touristiques et la capacité croissante de l'Éthiopie à accueillir de grandes conférences internationales.

Il a également mentionné la croissance d'Ethiopian Airlines et les développements dans les services ferroviaires comme des éléments importants de l'économie des services en pleine expansion.