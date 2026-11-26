Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie avait surmonté des siècles d'épreuves grâce à la résilience de son peuple, à l'unité nationale et aux sacrifices consentis par des générations qui ont défendu la souveraineté du pays.

S'adressant à la Chambre des représentants du peuple, il a déclaré que l'Éthiopie avait à maintes reprises surmonté l'adversité grâce à ses forces armées organisées, à un peuple uni et à des citoyens prêts à faire le sacrifice ultime pour protéger la nation.

Évoquant la défense nationale de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy a souligné que la mise en place d'une force de défense solide exigeait davantage que de simples investissements militaires, insistant sur le fait qu'une économie durable devait sous-tendre les capacités de défense du pays.

« La défense, c'est comme une maison. Si nous construisons les forces de défense seules, elles ne tiendront pas dans le temps. Nous devons veiller à ce que l'économie puisse les soutenir », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a expliqué qu'un système de défense solide doit reposer sur des piliers interdépendants, notamment la puissance aérienne, les forces terrestres et les capacités technologiques.

Le Premier ministre a indiqué que l'Éthiopie mettait en oeuvre une stratégie de défense globale visant à constituer une armée compétente, résiliente et à la pointe de la technologie, capable d'opérer efficacement dans tous ces domaines.

Il a ajouté que la transformation en cours avait renforcé la capacité des Forces de défense à tirer parti des technologies modernes, ce qui se traduisait déjà par des résultats concrets.