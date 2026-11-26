Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé un tournant historique dans la structure économique de l'Éthiopie, l'industrie ayant pour la première fois dépassé l'agriculture en termes de part du produit intérieur brut (PIB).

S'adressant à l'Assemblée des représentants du peuple, il a déclaré que l'industrie représentait désormais 31,8 % du PIB, contre 31,4 % pour l'agriculture, ce qui témoigne de l'accélération de la transformation industrielle du pays.

Il a qualifié cette évolution de jalon important dans le processus de réforme économique de l'Éthiopie, reflétant l'expansion rapide des activités industrielles.

Le Premier ministre a également révélé que le PIB de l'Éthiopie avait atteint 210 milliards de dollars américains, à la suite de la récente révision de la base de calcul économique, ce qui en fait la troisième économie d'Afrique subsaharienne.

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Cette révision a été menée avec une rigueur rigoureuse, en prenant en compte les activités économiques et les secteurs productifs qui n'avaient pas été suffisamment pris en compte dans les calculs précédents.

En ce qui concerne la mobilisation des recettes intérieures, le Premier ministre Abiy a souligné l'importance d'élargir l'assiette fiscale, notant que les recettes fiscales de l'Éthiopie restent faibles par rapport à la taille de son économie.

Il a décrit le paiement de l'impôt comme un honneur et une responsabilité pour chaque citoyen, soulignant que des mécanismes d'application plus stricts et des mesures juridiques sont nécessaires pour améliorer le respect des obligations fiscales et augmenter le nombre de contribuables.

Mettant en avant les performances des entreprises publiques, le Premier ministre a déclaré qu'Ethiopian Investment Holdings avait fait passer son actif de 2 600 milliards de birrs il y a quelques années à 9 000 milliards de birrs.

Il a attribué cette croissance aux réformes visant à consolider les actifs publics, à améliorer leur gestion et à transformer des ressources auparavant sous-utilisées en richesse productive.

Les entreprises publiques ont également considérablement accru leurs recettes, tout en créant près de 72 000 emplois au cours des trois derniers mois seulement, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a en outre souligné le rôle transformateur de la finance numérique dans le développement de l'inclusion financière et de l'accès au crédit.

Les transactions financières numériques ont atteint 11 000 milliards de birrs, ce qui témoigne de l'ampleur croissante de l'écosystème financier numérique éthiopien.

Les dépôts bancaires ont atteint 5 300 milliards de birrs, tandis que près de 70 millions de citoyens ont accès à des services financiers via des plateformes bancaires mobiles.

Le Premier ministre a souligné que l'expansion de la finance numérique avait renforcé la capacité financière du pays et créé davantage d'opportunités d'accès au crédit pour les citoyens et les entreprises.