Addis Ababa — L'Éthiopie a entrepris une révision complète de ses comptes économiques nationaux après 11 ans sans réactualisation de la base de référence économique, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed.

Il a précisé que cet exercice, mené depuis un an avec le déploiement d'importants effectifs, vise à intégrer les activités économiques émergentes et à prendre en compte les secteurs qui ont connu un déclin ou qui ont cessé de contribuer de manière significative à l'économie.

Le Premier ministre a également révélé que l'ancien cadre de mesure économique ne prenait pas suffisamment en compte plusieurs secteurs en expansion, notamment l'économie numérique, le développement des corridors, l'agriculture en grappes, le programme « Lemat Tirufat » (la richesse du panier), les nouveaux parcs industriels, l'initiative « Green Legacy », les nouveaux projets énergétiques, le tourisme de congrès, les infrastructures touristiques et d'autres secteurs de services.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La révision en cours intègre ces activités ainsi que d'autres activités économiques émergentes afin de fournir une image plus complète de l'évolution de la structure économique et de la capacité de production de l'Éthiopie.

S'exprimant lors de la quatrième session ordinaire de la première année de la septième législature de l'Assemblée des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy a mis en avant les progrès réalisés en matière de réforme économique, le processus de recalibrage économique national en cours et la transformation de la Société ferroviaire éthiopienne-djiboutienne.

Il a noté que les perturbations du commerce mondial, les pénuries de matières premières essentielles et d'autres pressions externes ont alimenté l'inflation et ralenti la croissance économique dans différentes régions du monde.

Toutefois, le Premier ministre a déclaré que les mesures de réforme économique de l'Éthiopie ont contribué à mettre en place un système économique résilient, capable de résister à de tels défis.

Abordant la question des infrastructures ferroviaires, Abiy a mis en avant les améliorations opérationnelles et financières significatives réalisées par la Société ferroviaire éthiopienne-djiboutienne grâce aux efforts de réforme en cours.

Il a indiqué que les bénéfices de la société étaient passés de 3,4 milliards de birrs à 43 milliards de birrs, tandis que son parc de locomotives était passé de 11 à 36, ce qui lui permettait de gérer plus de 1 000 wagons.

Les services de transport de voyageurs ont également progressé, passant de 198 000 à 588 000, tandis que le transport ferroviaire de marchandises a atteint 4,3 millions de tonnes, selon le Premier ministre.

Le Premier ministre Abiy a en outre révélé que le réseau ferroviaire achemine actuellement plus de 95 % des exportations de café de l'Éthiopie et 25 % de ses importations d'engrais, soulignant ainsi son rôle croissant dans la facilitation du commerce international et le renforcement du réseau logistique du pays.

Le Premier ministre a également révélé que l'Éthiopie entreprenait la construction de près de 100 kilomètres de voies ferrées en s'appuyant sur ses propres moyens, qualifiant cette réalisation d'étape importante dans le renforcement des capacités nationales de développement des infrastructures.