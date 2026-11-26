La Tunisie entend attirer davantage d'investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée, en misant notamment sur la simplification des procédures administratives et l'amélioration du climat des affaires. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, lors de sa participation, mercredi, au forum international « Investir au Niger ».

Intervenant lors d'une session de haut niveau consacrée à l'échange d'expériences et de bonnes pratiques en matière d'investissement, le ministre a présenté l'expérience tunisienne dans la facilitation des investissements et les mécanismes d'accompagnement des investisseurs, selon un communiqué du ministère.

Samir Abid a souligné que la Tunisie oeuvre à mettre en place un environnement intégré et incitatif pour les investisseurs, fondé notamment sur la simplification des démarches administratives et l'amélioration du climat des affaires.

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Il a notamment mis en avant l'expérience du guichet unique, qui regroupe les différentes administrations concernées par la création de projets. Ce dispositif permet aux investisseurs d'accomplir les formalités nécessaires et de bénéficier d'un accompagnement au sein d'un même espace, depuis la préparation du projet jusqu'à sa réalisation.

Le ministre a précisé que le rôle de ce mécanisme ne se limite pas à faciliter les procédures administratives. Il consiste également à être à l'écoute des investisseurs, à cerner leurs besoins et à les accompagner à toutes les étapes de la concrétisation de leurs projets, afin de renforcer la confiance et de favoriser la pérennité des investissements.

Il a, par ailleurs, estimé que l'attraction des investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée contribue à la création d'emplois, au transfert de technologies, au développement des chaînes de valeur et au renforcement des exportations.

Samir Abid a enfin exprimé la disposition de la Tunisie à partager son expérience et son savoir-faire avec le Niger et les autres pays participants. Il a considéré que l'échange d'expériences et de pratiques réussies pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat économique entre Tunis et Niamey.