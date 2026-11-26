Pikine — Des enseignants de six écoles de trois communes du département de Pikine (banlieue de Dakar) ont entamé, mercredi, une formation sur le changement climatique et l'éducation au développement durable, à l'initiative de l'ONG "Eau, vie, Environnement" (EVE).

La phase pilote de cette formation, d'une durée de douze mois, vise six écoles, soit deux par commune (Pikine nord, Pikine est et Pikine ouest), et douze classes de CE1 et de CE2

"Nous sommes rassurés aujourd'hui par cette initiative de l'ONG EVE. Nous avons vu sur place un auditoire attentif, de futurs récipiendaires qui ont montré un certain dynamisme par rapport à cette formation, avec une capacité d'écoute aux enjeux de protection de l'environnement", a déclaré, à l'ouverture de la rencontre, El Hadji Balla Camara, adjoint au sous-préfet de Pikine Dagoudane.

D'une durée de deux jours, la formation vise à renforcer "les connaissances, les compétences pédagogiques et les capacités d'animation des enseignants afin qu'ils puissent transmettre aux élèves des connaissances adaptées sur les changements climatiques, leurs impacts locaux et les comportements favorables à la résilience".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'adjoint au sous-préfet de Pikine Dagoudane a, en outre, salué les efforts de l'ONG "EVE" qui, à travers cette formation, chercher selon lui à accompagner le gouvernement dans sa politique publique liée aux enjeux environnementaux.

"Notre objectif à travers ce projet, c'est d'inculquer et rappeler des connaissances basiques sur les changements climatiques, mais en ciblant les enseignants du primaire qui vont, à leur tour, inculquer ces connaissance et ces outils aux enfants", a, pour sa part, expliqué le secrétaire exécutif de "EVE", Abdou Diouf.

Selon lui, cette initiative vise à faire des jeunes et des enfants des vecteurs de la lutte contre le changement climatique.

Dans un document, l'ONG "EVE" dit vouloir faire de l'école "un espace d'apprentissage, de sensibilisation et d'action en faveur de la résilience climatique, dans l'esprit de l'éducation au développement durable (EDD) promue par l'UNESCO, qui vise à doter les apprenants des connaissances, des valeurs et des comportements nécessaires pour agir face aux défis environnementaux".

Elle prévoit notamment la formation des enseignants et du personnel d'encadrement et l'élaboration de modules pédagogiques par les enseignants eux-mêmes, avec l'appui de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF).

Le projet vise aussi la mise en place d'espaces pédagogiques sur le changement climatique dans les écoles ainsi que des visites éducatives au Technopole (Grande Niayes de Pikine).