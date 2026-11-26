Dakar — Le lutteur de l'école de lutte Balla Gaye, Oumar Sakho dit Balla Gaye 2, joue sa survie, dimanche, face au pensionnaire de l'écurie Fass Benno, Adama Correa dit Ada Fass, après avoir essuyé deux revers lors de ses dernières sorties.

L'ancien roi des arènes de 2012 à 2014, puis de 2019 à 2021, va livrer un des combats les plus importants de sa carrière.

Le fils de l'ancien champion des années 1970, Mamadou Sakho surnommé "Double Less", veut se relancer après ses deux derniers revers.

Le "Lion de Guédiawaye" a été battu par Boy Niang 2, le 1eᣴ janvier 2023, puis par Siteu, le 20 juillet 2025.

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Les deux défaites de ce géant de la lutte face à de jeunes lutteurs ont donné l'impression d'une chute continue se traduisant par une cote de popularité en baisse.

Dimanche, à l'Arène nationale, Balla Gaye 2 aura comme objectif de restaurer son image d'un des meilleurs lutteurs des arènes sénégalaises.

Il a affiché, durant la préparation de ce combat contre Ada Fass, une forme athlétique d'antan et de la confiance.

Le frère aîné du roi des arènes Salif Sakho dit "Sa Thiès" a effectué toute sa préparation au Sénégal, contrairement à ces dernières sorties.

Omar Sakho a organisé sa conférence de presse à Ziguinchor (sud), pour rappeler le lien affectueux entre son défunt père et cette partie du territoire sénégalais.

Balla Gaye 2 a assuré, à plusieurs reprises, de ses capacités à battre facilement son adversaire.

Plus expérimenté, il a été plébiscité comme le gagnant de son dernier face-à-face télévisé avec le Fassois.

Un autre atout du natif de Guédiawaye tient au fait qu'il n'a jamais perdu face à un lutteur originaire du département de Dakar.

Le fils de l'ancien champion des années 1970, "Double Less", a battu Yekini (Ndakarou), Moustapha Guèye (Fass), Modou Lô (Rock énergie), Gris Bordeaux (Fass).

Balla Gaye 2 peut donc aborder avec grande confiance son combat contre Ada Fass, sans minimiser son adversaire, bien plus jeune que lui.

Il faut rappeler qu'Ada Fass, "Borom Ndakarou" (le maître de Dakar) avait surpris Eumeu Sène, tombeur de Balla Gaye à deux reprises.