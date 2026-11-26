Dakar — La présidente de l'Association des femmes magistrates du Sénégal (AFMS), Marie Odile Thiakane Ndiaye, a défendu le dispositif juridique dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes, estimant que le problème ne vient pas de la loi 2020 qui criminalise le viol et la pédophilie, mais de son application.

"La loi ne sera pas abrogée, elle constitue un cadre nécessaire, mais ne suffit pas à elle seule. [...] La loi est dynamique, il ne suffit pas qu'elle soit votée. Il faut qu'elle soit appliquée vite et bien", a-t-elle plaidé, à la cérémonie de lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles (25 au 10 décembre), mercredi, à Dakar.

Mme Ndiaye, représentant la société civile à cette cérémonie de lancement, a évoqué des chiffres rendant compte de l'ampleur du problème, parlant de 1 510 victimes de viol ou de pédophilie recensées par la justice entre 2020 et 2024, dont 957 mineures et 342 enfants de moins de 13 ans.

Elle a de même ajouté que la prévalence des violences et pratiques néfastes subies par les femmes est passée de 27 % à 31,9 % en cinq ans, citant les résultats de la dernière enquête nationale de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) sur cette question.

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Mme Thiakane Ndiaye a appelé à ne pas lire ces chiffres comme un échec de la loi du 10 janvier 2020, mais le signe d'une parole qui se libère, avec des plaintes qui n'auraient pas été déposées auparavant.

Elle a mis en garde contre certaines lenteurs - enquêtes longues, preuves recueillies trop tard, victimes laissées seules pendant des années, familles qui poussent au retrait de la plainte. "Pour une enfant de 12 ans, deux années d'attente représentent une part immense de sa vie", a-t-elle souligné en présence de la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

Elle a proposé cinq leviers, dont le premier porte sur la mise en place d'un dispositif d'accueil à l'écoute, la délivrance d'un certificat médical sans délai ni obstacle financier et un système efficace de conservation des preuves.

Le deuxième levier relève du judiciaire, avec des délais d'instruction maîtrisés et des audiences régulières dans tous les ressorts, pendant que le troisième volet relève de la coordination et du principe selon lequel une victime ne devrait pas avoir à raconter son histoire "cinq fois à cinq interlocuteurs".

Le quatrième repose sur les communautés, puisque selon elle, les "Bajenu Gox" (marraines de quartier) et les chefs religieux et coutumiers doivent rappeler qu'un crime ne se règle pas par un arrangement entre familles. Le cinquième est l'évaluation, grâce aux enquêtes de l'ANSD et à la plateforme de données sur les violences.

Ces leviers, a-t-elle dit, exigent "les moyens, la formation et la volonté", et s'appuient sur le deuxième plan d'action national, validé le 11 septembre dernier.