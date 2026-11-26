Kédougou — Au total, trente-neuf cas de diphtérie ont été confirmés dans les trois districts de la région de Kédougou (sud-est) depuis l'apparition de la maladie en août dernier, a appris l'APS du gestionnaire de l'incident de l'épidémie du Comité régional de gestion des épidémies (CRGE), docteur Gnène Seck.

"La région de Kédougou a enregistré depuis le début de la maladie 39 cas confirmés dont 29 cas dans le district de Kédougou, 08 dans le district de Saraya et 02 dans le district de Salémata", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS, à la veille de l'arrivée du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour une tournée dans le Sénégal oriental.

Le gestionnaire de l'incident de la diphtérie du Comité régional de gestion des épidémies de Kédougou a signalé 5 décès d'enfants moins de 5 ans depuis la déclaration de la maladie dans la région.

Un traitement préventif des personnes contacts, des nouveaux cas confirmés se poursuit dans la région de Kédougou, a assuré Gnène Seck.

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"Nous sommes en train d'accélérer l'investigation et la vaccination des cas contacts, et de les mettre sous traitement prophylaxie. Et nous avons eu beaucoup de médicaments avec le financement du ministère de la Santé", a-t-il dit.

Il a assuré que le personnel médical continue de poursuivre la recherche active des enfants zéro dose et sous-vaccinés, parallèlement à la mise à disposition de l'Anatoxine diphtérique au niveau de la pédiatrie de l'Hôpital régional Amath-Dansokho de Kédougou.

"Le ministère de la Santé a déployé une équipe qui est venue s'installer à l'Institut Pasteur de Kédougou, ce qui nous permet de gagner en temps afin d'éviter les longues attentes pour avoir la confirmation des cas de la maladie", a-t-il expliqué.

La direction régionale de la Santé a vacciné plus de 2500 enfants dans la région de Kédougou, plus particulièrement dans le département de Saraya, selon docteur Seck.

"On a constaté que beaucoup d'enfants n'ont pas été vaccinés, donc des zéro dose. Et cette situation se pose dans ce contexte où il y a une forte mobilité des populations avec les frontières de la Guinée Conakry et du Mali", a-t-il souligné.

Il a évoqué le Plan d'action incident élaboré pour riposter contre la diphtérie, lequel plan a permis de doter les trois districts sanitaires de la région de médicaments.

Gnène Seck a par ailleurs indiqué qu'un cas de diphtérie avait été confirmé le 1er août 2026, après deux prélèvements post-mortem réalisés le 26 et 29 juillet 2026 chez deux enfants suspects et acheminés à l'Institut Pasteur de Dakar.