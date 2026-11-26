Dakar — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, invite à rompre le silence avec la banalisation et les arrangements dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes.

"La lutte contre l'impunité [...] suppose également de rompre le silence avec la banalisation des violences [faites aux femmes], les arrangements qui privent les survivantes de leurs droits et de toutes les formes de complaisance qui contribuent à perpétuer ces pratiques", a-t-elle déclaré.

Elle s'exprimait mercredi soir, au Grand Théâtre, à Dakar, lors du lancement de la campagne nationale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles (25 au 10 décembre).

Mme Diouf a demandé que ces violences cessent d'être traitées comme des faits ordinaires ou des affaires de la sphère privée, avant de défendre une justice accessible à toutes les survivantes, "sans discrimination, sans stigmatisation, avec une assistance juridique et judiciaire et des recours efficaces".

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Elle a reconnu que les avancées du dispositif légal et institutionnel ne suffiront pas sans "un changement profond des mentalités", appelant à "éduquer, sensibiliser" et à mobiliser les familles, les leaders religieux et coutumiers, les jeunes, les artistes et les médias.

Dans cette optique, la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a rendu hommage à un nouveau-né mort le 13 novembre dernier à Tambacounda (est) des suites d'une mutilation génitale.

Mme Diouf a présenté ce décès comme l'un des drames de l'année, aux côtés des 13 féminicides dénombrés entre janvier et octobre 2026.

Elle a adressé ses condoléances aux familles endeuillées et rappelé que ces violences ne sont pas des questions relevant de la sphère privée ni des pratiques que la société devrait tolérer.

La ministre a demandé que les auteurs de violences "répondent de leurs actes, conformément aux lois et règlements en vigueur".

Elle a aussi demandé de faire comprendre aux familles et aux communautés que les violences faites aux femmes et aux filles "ne sont ni acceptables ni négociables".

Le gouvernement a validé cette année le deuxième Plan d'action national pour l'éradication de toutes les formes de violences basées sur le genre et la promotion des droits humains 2027-2031 (PAM VBG 2/).

Il prépare aussi l'ouverture du Centre national de prise en charge holistique, après la construction de centres d'accueil unique à Fatick, Kaolack et Kaffrine.

Ces structures réunissent aide médicale, psychologique et juridique pour éviter aux victimes de revivre leur traumatisme et faciliter leur accès à la justice.