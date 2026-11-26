Thiès — L'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) de la zone des Niayes travaille à promouvoir une agriculture orientée vers le marché, à travers le projet SHEP, une approche visant à encourager les producteurs à passer de la logique de "produire et vendre" à celle de "produire pour vendre", a indiqué El Hadji Abdoulaye Bitèye, chef de son service en charge des projets et programmes.

"L'approche SHEP vise à promouvoir une agriculture orientée vers le marché, en encourageant les producteurs à passer de la logique de 'produire et vendre' à celle de 'produire pour vendre"', a notamment dit M. Bitèye.

L'ANCAR, en collaboration avec d'autres entreprises et partenaires techniques et financiers, a organisé, mercredi, à Thiès, un forum de partage d'expérience et de réseautage des acteurs intervenant dans les chaînes de valeur agricole.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du projet Small holder Horticulture Empowerment and Promotion (SHEP), a vu la participation des organisations de producteurs, des fournisseurs d'intrants, des partenaires techniques, des institutions de microfinance, des banques, etc.

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"Ce forum nous offre un cadre précieux pour partager nos expériences, tirer les enseignements de nos actions et renforcer l'accompagnement des producteurs", a indiqué le chef du service projets et programmes de l'ANCAR.

Selon lui, le conseil agricole doit aider les producteurs "à mieux produire, mais aussi à mieux vendre et à mieux vivre de leur activité".

"Dans les Niayes, les équipes de l'ANCAR ont contribué à faire évoluer les pratiques d'accompagnement, en plaçant davantage les producteurs au coeur des décisions", a-t-il poursuivi.

De même, cette expérience constitue aujourd'hui un "acquis important pour notre institution", a dit M. Bitèye, représentant de la direction générale de l'ANCAR à cette rencontre.

Selon lui, grâce à cette expérience, "des producteurs ont amélioré leurs pratiques, mieux adapté leur production aux débouchés et renforcé la valorisation de leurs produits".

El Hadji Abdoulaye Bitèye a précisé que ces changements se sont traduits dans plusieurs cas, par une progression des revenus.

Derrière ces réussites, a-t-il insisté, il y a des femmes et des hommes qui ont osé faire évoluer leurs habitudes, s'organiser et prendre leurs décisions en tenant davantage compte du marché.

"En partant du marché et des choix des producteurs, [cette approche] les aide à identifier les opportunités, à décider quoi produire, quand produire et pour quel débouché", a soutenu M. Bitèye, soulignant que SHEP renforce leur capacité à entreprendre et à conduire leur activité avec une meilleure connaissance des exigences du marché.

"Le Forum d'aujourd'hui réunit différents acteurs de la chaîne de valeur agricole au niveau régional afin de favoriser les échanges directs avec les producteurs", a, pour sa part, souligné la chargée de renforcement des acteurs de marché dans le projet SHEP, Kei Suzuki.

A l'en croire, ce forum permettra aux acteurs de mieux connaître les besoins des acheteurs, les produits et services disponibles, ainsi que les conditions de vente et d'achat.

"J'espère que ces échanges vous permettront de nouer des contacts et de poursuivre les discussions après le forum", a-t-elle-dit, ajoutant que "le développement de l'horticulture dans nos régions repose aussi sur la concertation entre les acteurs du territoire".