Face à la multiplication des structures de placement financier aux pratiques douteuses et aux pertes subies par de nombreux citoyens, le Mouvement Martin Luther King (MMLK) appelle les autorités togolaises à suspendre provisoirement les systèmes de marketing de réseau et de placement de fonds. L'organisation exige également une révision des agréments, une enquête transparente sur l'affaire CBC et une meilleure prise en charge des victimes.

Le Mouvement Martin Luther King (MMLK) monte au créneau contre les dérives observées dans le secteur du marketing de réseau et du placement de fonds au Togo. Dans un communiqué rendu public le 25 novembre 2026 à Lomé, son président, le pasteur Edoh Komi, appelle l'État à prendre des mesures urgentes pour assainir un secteur qui, selon l'organisation, a déjà fait de nombreuses victimes parmi les populations.

Pour le MMLK, il est désormais temps de mettre de l'ordre dans ce domaine, marqué par les déconvenues successives de plusieurs structures, notamment Redémarre, Casespic, Global Trade Corporation et CBC. À ces affaires s'ajoutent celles de petites structures de microfinance non agréées, qui auraient également occasionné d'importantes pertes financières pour des milliers de Togolais.

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L'organisation estime que ces expériences malheureuses devraient conduire les autorités à adopter des mesures rigoureuses, voire une véritable « thérapie de choc », afin d'éviter de nouvelles victimes.

L'affaire CBC au coeur des préoccupations

Le cas de CBC retient particulièrement l'attention du mouvement. Malgré sa récente création, cette structure, qui n'aurait qu'une année d'existence, aurait réussi à mobiliser un nombre important d'adhérents. L'ampleur des pertes financières enregistrées reste toutefois à déterminer.

Le MMLK s'interroge notamment sur les conditions dans lesquelles CBC a pu attirer autant de souscripteurs, alors que, selon le communiqué, son existence légale en tant que structure habilitée à collecter l'épargne publique n'aurait pas été reconnue par le ministère de l'Économie et des Finances.

L'organisation relève également que des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, dans lesquelles certains responsables de CBC auraient affirmé bénéficier de l'accord de l'État et d'un partenariat officiel avec Mix by Yas, auraient contribué à rassurer les adhérents. Ces derniers auraient ainsi effectué leurs versements en pensant être engagés dans un système sécurisé.

Face à cette situation, le MMLK estime que les premières pistes d'enquête doivent permettre de faire toute la lumière sur cette affaire et d'aboutir, le cas échéant, aux poursuites judiciaires nécessaires.

L'État interpellé sur la protection des citoyens

Au-delà du dossier CBC, le mouvement dénonce ce qu'il considère comme une certaine complaisance des autorités dans l'encadrement des structures qui se présentent comme des investisseurs au Togo.

Tout en reconnaissant l'importance des investissements pour le développement économique, le pasteur Edoh Komi regrette que les populations soient régulièrement les principales victimes de ces initiatives lorsque les mécanismes de contrôle et de protection font défaut.

Pour le MMLK, la confiance accordée aux promoteurs d'entreprises ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité financière des citoyens.

Dans cette perspective, trois principales mesures sont réclamées : la suspension provisoire de tous les systèmes de marketing de réseau et de placement de fonds, le temps de procéder à une révision générale des agréments et de vérifier leur conformité ; l'ouverture d'une enquête claire et transparente sur l'affaire CBC afin de situer les responsabilités ; enfin, la mise en place de dispositifs de protection et d'accompagnement des personnes ayant perdu leurs économies.

Un appel à la vigilance des populations

Le MMLK accompagne ses revendications d'une sévère mise en garde à l'endroit des populations togolaises. Il les invite à rompre avec la confiance aveugle dans les propositions d'investissement relayées par des proches ou diffusées sur les plateformes numériques, notamment TikTok, Facebook et WhatsApp.

L'organisation rappelle que les promesses de doublement ou de triplement rapide du capital, sans activité économique réelle, sans produit identifiable et sans agrément réglementaire vérifiable, doivent éveiller la méfiance.

Elle recommande ainsi aux citoyens de vérifier systématiquement l'agrément des structures auprès du ministère compétent, d'exiger des documents légaux plutôt que de se fier aux vidéos promotionnelles et de ne jamais engager la totalité de leurs économies dans des systèmes opaques. Les fonds destinés au commerce, à la scolarité des enfants ou provenant d'emprunts doivent notamment être préservés.

En conclusion, le mouvement invite les Togolais à privilégier les activités économiques concrètes, notamment le commerce, l'agriculture et l'artisanat, qu'il considère comme des voies plus sûres pour construire durablement la richesse.

À travers cette sortie, le pasteur Edoh Komi rappelle que les populations togolaises ont droit à la vérité, à la justice et à une protection effective de leurs économies. Reste désormais à savoir quelle réponse les autorités apporteront à cet appel à l'assainissement d'un secteur qui continue de susciter de fortes inquiétudes.