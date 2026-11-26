A la fin de la séance de cotation de ce jeudi 26 novembre 2026, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré leur 10ème journée de baisse ininterrompue.

L'indice BRVM Composite s'est replié de 2,41% à 453,57 points contre 464,78 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en baisse de 2,52% à 219,33 points contre 224,99 points précédemment. Pour sa part, l 'indice BRVM Prestige s'est rabaissé de 2,77% à 173,43 points contre 178,37 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il enregistre une baisse de 1,53% à 310,38 points contre 315,20 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) connait une variation négative de 2,41% à 182,78 points contre 187,30 points la veille.

La capitalisation du marché des actions enregistre une forte baisse de 439,847 milliards, en s'établissant à 17 786,572 milliards de FCFA contre 18 226,419 milliards de FCFA le mercredi 25 novembre 2026.

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Celle du marché des obligations est stationnaire à 13 416,988 milliards de FCFA.

La valeur totale des transactions s'est établie à 2,053 milliards de FCFA contre 2,221 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 168 millions.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 16 125 FCFA), BOA Mali (plus 5,64% à 5 150 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 4,49% à 1 395 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 3,91% à 2 390 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (plus 3,39% à 2 895 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 38 850 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 7,05% à 17 195 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 6,87% à 34 005 FCFA), VIVO Energy Côte d'Ivoire (moins 5,53% à 1 795 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 3,45% à 14 000 FCFA).