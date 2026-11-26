À travers le pays, de nombreux jeunes affrontent une situation socio-économique particulièrement précaire, marquée par le manque d'emplois stables et l'obligation de se rabattre sur des activités informelles souvent fragiles. Parmi eux, les marchands ambulants composent avec des conditions de travail difficiles et des restrictions d'accès à l'espace public, un quotidien qui alimente les pressions sociales et pousse certains à tenter la voie périlleuse de l'émigration irrégulière.

Face à l'urgence de juguler ces départs en pirogue et d'agir sur les causes profondes du phénomène, le Président de la République a demandé, lors du Conseil des ministres du 18 novembre 2026, au Premier ministre de réunir les acteurs concernés afin de formuler des propositions pour un programme spécial dédié aux jeunes, en lien avec l'accélération des politiques d'insertion, d'emploi et d'entrepreneuriat.

Cette orientation s'inscrit dans une démarche structurante de long terme visant à offrir des perspectives économiques durables sur place et à freiner durablement le fléau de l'émigration irrégulière.

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Si la création d'un mécanisme d'épargne intergénérationnelle s'impose comme un impératif catégorique face à l'avènement des ressources gazières et pétrolières (notamment le gisement transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim - GTA et le champ de Sangomar), la question cruciale de son ancrage institutionnel détermine le succès ou l'échec de toute la stratégie souveraine.

À cet égard, l'approche législative et institutionnelle actuelle au Sénégal -- qui consiste à ne sanctuariser qu'une fraction minime de la rente et à loger le Fonds intergénérationnel au sein du Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS), sous la tutelle directe de la Présidence de la République -- constitue une erreur architecturale majeure qu'il convient de corriger.

Les dérives structurelles de la tutelle exécutive nationale et la sous-capitalisation légale

Confier la gestion d'une rente finie et intergénérationnelle à un organe rattaché au pouvoir exécutif en place expose le patrimoine national à trois vulnérabilités fatales :

L'absence d'immunité face aux cycles politiques et au clientélisme : Un fonds logé au niveau national et placé dans l'orbite de la Présidence demeure structurellement perméable aux urgences budgétaires de court terme, aux alternances politiques et aux pressions électoralistes. Dans un contexte où le taux d'endettement public dépasse régulièrement les critères de convergence communautaire de l'UEMOA (fixés à 70 % du PIB) et où le service de la dette absorbe près du tiers des recettes fiscales ordinaires, la tentation de puiser dans cette réserve pour combler un déficit courant ou financer des dépenses publiques de prestige finit inévitablement par vider le fonds de sa substance intergénérationnelle.

La sous-capitalisation originelle (le piège des 10 %) : Sur le plan quantitatif, la loi sénégalaise n° 2022-09 relative à la répartition des recettes des hydrocarbures permet d'affecter jusqu'à 90 % des flux au budget général de l'État, ne réservant que 10 % des recettes au Fonds intergénérationnel.

Sur une recette annuelle moyenne estimée entre 600 et 800 milliards de FCFA en phase de croisière pour les projets GTA et Sangomar, cette dotation de 10 % ne représente qu'environ 70 milliards de FCFA (107 millions d'euros) par an : un montant manifestement insuffisant pour bâtir un bouclier macroéconomique souverain.

La confusion des mandats et le maintien du statut d'« État contraint » : Le FONSIS a pour vocation première d'agir comme un investisseur stratégique national pour catalyser des projets locaux à court et moyen terme. L'assimiler à un fonds intergénérationnel crée une confusion opérationnelle entre le financement du développement immédiat et la sanctuarisation pure du capital futur. De plus, aux yeux des marchés financiers internationaux, un véhicule sous tutelle politique directe n'offre pas les garanties d'intangibilité requises pour servir de collatéral souverain à bas coût.

La domiciliation extraterritoriale : un levier d'autonomie financière à long terme

Pour conjurer ces dérives et garantir l'intangibilité absolue de l'épargne des générations futures, une rupture institutionnelle s'impose : relever la quote-part intouchable à 25 % ou 30 % des recettes nettes des hydrocarbures (soit une dotation annuelle comprise entre 175 et 210 milliards de FCFA, équivalant à 267 à 320 millions d'euros) et loger ce véhicule directement au coeur d'une place financière neutre et de premier rang, telle que le Luxembourg (premier pôle européen des fonds d'investissement avec plus de 5 000 milliards d'euros d'actifs sous gestion et hub de référence pour la finance islamique).

Cette ingénierie extraterritoriale repose sur trois piliers fondamentaux :

La stérilisation de la rente et l'immunisation contre le syndrome hollandais : En maintenant un quart à près d'un tiers des revenus gaziers hors des circuits financiers nationaux dès leur perception, l'État évite l'afflux massif et désordonné de devises dans l'économie locale. Ce mécanisme neutralise l'inflation importée, empêche la surévaluation artificielle de la monnaie et protège la compétitivité de l'agriculture et de l'industrie manufacturière nationales.

L'acquisition d'un portefeuille mondial d'actifs tangibles et éthiques : À l'instar de la doctrine du Fonds Souverain Norvégien, les capitaux domiciliés au Luxembourg sont investis à l'échelle mondiale dans un portefeuille diversifié d'actifs réels de premier ordre (infrastructures énergétiques, immobilier commercial et résidentiel, participations technologiques et industrielles). Placé sous le contrôle d'un Sharia Board international, ce véhicule garantit le respect strict de l'interdiction de l'usure (Riba) et de la spéculation (Gharar), tout en bénéficiant d'une sécurité juridique et réglementaire maximale.

La création d'une capacité souveraine de levée de fonds à horizon 20 ou 30 ans : En capitalisant ces actifs mondiaux sur deux à trois décennies à l'abri de toute ingérence politique nationale, la nation se forge un patrimoine financier d'une solidité incontestable.

Modélisation prospective de l'accumulation souveraine (Horizon 10, 20 et 30 ans)

En appliquant un taux de rendement annuel net conservateur de 6,5 % généré par un portefeuille mondial d'actifs tangibles diversifiés (sur la base d'une recette budgétaire moyenne des hydrocarbures de 700 milliards de FCFA par an), le différentiel de puissance financière entre l'approche nationale actuelle et la stratégie extraterritoriale est décisif :

Les enseignements stratégiques de cette projection pour la souveraineté future sont majeurs :

Un collatéral souverain inattaquable pour lever des capitaux : À horizon 20 ans, le fonds domicilié au Luxembourg atteindra entre 10,3 et 12,4 milliards d'euros (6 800 à 8 150 milliards de FCFA), et dépassera les 23 à 27 milliards d'euros à 30 ans. Les générations futures disposeront ainsi d'une signature et d'une garantie d'actifs liquides de premier rang leur permettant de lever n'importe quel type de financement -- en devises étrangères fortes sur les places mondiales comme en monnaie locale sur le marché régional -- à des coûts divisés par deux par rapport aux Eurobonds classiques (autour de 3,5 % à 4,5 % contre 7,75 % à plus de 10 % actuellement), s'affranchissant définitivement du diktat des agences de notation occidentales.

Une rente perpétuelle pour financer l'économie régénérative : En appliquant la règle prudentielle norvégienne d'un prélèvement annuel plafonné à 3 % ou 4 % des rendements du fonds, ce patrimoine générera à horizon 20 ans une rente annuelle nette comprise entre 250 et 450 milliards de FCFA (380 à 680 millions d'euros) sans jamais entamer le capital initial. Rapatriés sélectivement sous forme de dotations perpétuelles (Waqf souverains) et de fonds de co-investissement (Moucharaka et Moudaraba), ces flux permettront de financer durablement l'éducation technologique, l'industrialisation locale et la souveraineté alimentaire, bien après l'épuisement physique des gisements de gaz et de pétrole.