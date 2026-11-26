Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant suprême des Forces armées soudanaises, le général d'armée Abdul Fattah al-Burhan a autorisé huit entreprises qualifiées, issues des secteurs public et privé, à importer l'ensemble des produits pétroliers.

Cette mesure, soumise aux procédures bancaires habituelles et à la supervision de la Banque centrale du Soudan, doit permettre l'arrivée et le déchargement de navires transportant des produits pétroliers, afin de renforcer l'approvisionnement en carburant dans le pays.

L'annonce est intervenue lors d'une visite du chef de l'État au siège du ministère du Pétrole et aux dépôts stratégiques de carburant de Port-Soudan. Il y a examiné les efforts de la Société soudanaise du pétrole pour sécuriser les approvisionnements et le fonctionnement des installations de stockage.

M. al-Burhan a également demandé à la Société soudanaise du pétrole de constituer des réserves stratégiques suffisantes afin de garantir la stabilité de l'approvisionnement national en produits pétroliers.