Le gouvernement a exprimé sa profonde tristesse après le tragique accident survenu dans le quartier de Waraq, dans le gouvernorat de Gizeh, qui a fait plusieurs victimes et blessés.

Dans un message de condoléances, Khartoum a présenté ses sincères sympathies au gouvernement et au peuple égyptiens, ainsi qu'aux familles des victimes. Il a prié pour que les défunts soient couverts de miséricorde et que leurs proches trouvent patience et réconfort.

Le Soudan a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés et exprimé sa pleine solidarité avec l'Égypte face à cette épreuve. Il a réaffirmé son soutien au gouvernement et au peuple frères égyptiens, soulignant la profondeur des liens de fraternité, de solidarité et d'amitié qui unissent les deux pays et les deux peuples.