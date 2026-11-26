L'équipe de Tunisie a remporté le tableau final avec 77 médailles dont 44 en or. Bon mais relativisons les choses. L'Égypte et l'Algérie sont parmi les nations qui comptent en natation.

Elles se sont abstenues de participer à ce championnat arabe organisé au Bahreïn en raison des turbulences qui ont lieu dans ce pays. La Tunisie y est allée avec une bonne jeune équipe.

Le choix à été meilleur que celui qui a été fait pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. De toutes les manières, nos jeunes ont été à la hauteur. Première place au total avec 77 médailles décrochées dont 44 en or,19 en argent et 14 en bronze.

La natation tunisienne a tenu son rang, elle qui produit depuis des années, que dire des décennies, des champions continentaux, des champions du monde et des champions olympiques. Mais il ne faudrait pas aller vite en besogne. En tenant compte de l'absence des nageurs égyptiens et algériens d'abord, il est impérieux de situer cette compétition dans sa valeur réelle. En effet, elle a donné une idée des réserves que nous possédons.

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Il y a de jolis temps. On relève la présence de véritables petites pépites qui ne demandent qu'à grandir. Mais plus que la fédération qui les encadre, ce sont les parents qui portent à bout de bras leurs enfants qui devraient se sentir fiers des résultats de leurs sacrifices. La natation est un sport qui ne connaît pas le repos.

C'est une discipline sportive qui n'accepte pas le relâchement. C'est une activité qui ne souffre pas le laisser-aller. Il faudrait reconnaître qu'accompagner ses enfants tous les jours, qu'il vente ou qu'il pleuve, n'est pas facile.

Sensations éprouvées

Deuxième bénéfice recueilli, les sensations éprouvées à cet âge, en voyant les couleurs nationales grimper au mât d'honneur, entendre l'hymne national, cela marque l'individu à vie. Cela veut tout simplement dire que ce sentiment, la fédération et le ministère de la Jeunesse et des Sports devraient en tenir compte pour éviter d'enregistrer de nouvelles fugues.

En effectuant une rapide lecture des temps enregistrés, nous remarquons que l'objectif immédiat de ces incontestables valeurs pourrait être les prochains Jeux Olympiques de la jeunesse qui auront lieu dans deux ans en Italie.