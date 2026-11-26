Les petites et moyennes entreprises font tourner les économies africaines, mais elles peinent à trouver des financements. Pour combler ce déficit, la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) appelle à investir davantage dans l'affacturage, rapporte jeudi L'Économiste.

Le problème est bien connu des chefs d'entreprise. Une PME livre sa marchandise ou réalise une prestation, mais son client, souvent une grande entreprise ou l'administration, ne la paie qu'au bout de 60, 90 jours, voire davantage. Pendant ce temps, il faut payer les salaires, les fournisseurs et les impôts. Faute de trésorerie, beaucoup d'entreprises rentables se retrouvent en difficulté.

C'est là qu'intervient l'affacturage. La PME cède ses factures non encore payées à une société spécialisée, le « factor », souvent une banque ou un établissement financier. Celui-ci lui avance immédiatement l'essentiel du montant, en général 70 à 90 %, puis se charge d'encaisser le paiement auprès du client. En échange, il prélève une commission et des frais.

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L'atout majeur de l'affacturage est qu'il repose sur la solidité du client qui doit payer, plutôt que sur celle de la PME elle-même. Une petite entreprise sans garanties suffisantes pour obtenir un prêt bancaire peut ainsi se financer, dès lors qu'elle travaille avec des clients fiables.

Encore peu développé sur le continent, l'affacturage reste freiné par un cadre juridique souvent incomplet et une offre limitée. Afreximbank veut en faire un levier pour soutenir la croissance des PME et le commerce intra-africain.