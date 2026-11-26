La Russie avance ses pions au Togo. Le Centre de diplomatie publique (CDP) a officiellement ouvert jeudi une représentation à Lomé. Sa vocation est de développer les échanges entre les deux pays dans l'éducation, la culture, la science et l'action sociale et humanitaire.

« Chaque événement de ce type est une brique dans les fondations d'une amitié solide », a déclaré Valentina Kolesnikova, directrice de l'antenne togolaise. « Nous construisons un pont de compréhension mutuelle et de respect entre la Russie et le Togo. »

Au programme : projets éducatifs et scientifiques, appui à la formation universitaire, compétences technologiques et valorisation des patrimoines culturels des deux pays.

Pour Lomé, ce rapprochement s'inscrit dans une stratégie de diversification des partenaires, destinée à attirer des investissements et à soutenir le développement. Cette ouverture couronne plusieurs mois d'initiatives communes entre les deux capitales.

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Le Centre de diplomatie publique est une structure récente. Il a été enregistré au registre commercial russe le 2 février 2024 ; son directeur général est Dmitriy Ivanovich Savelev, et sa directrice exécutive Natalia Krasovskaya, figure connue de l'influence russe sur le continent.

Le CDP participe à l'implantation en Afrique de « Maisons russes ».

Depuis quelques mois, Lomé accueille aussi un bureau de l'agence de presse 'African Initiative', proche du Kremlin, et une association baptisée 'Alternative Russo-Togolaise', également liée aux autorités officielles de Moscou.