À l'ouverture de l'Avent, la Conférence des évêques du Togo (CET) a publié un message qui dépasse largement le cadre spirituel. Pauvreté, vie chère, chômage des jeunes, difficultés d'accès aux services de base : les évêques dressent un tableau sans complaisance des réalités sociales du pays, tout en saluant les efforts déjà consentis.

La CET appelle à renforcer la lutte contre la corruption, à gérer les biens publics en toute transparence et à respecter la dignité des personnes détenues. Elle exhorte le gouvernement à garantir les libertés d'association, d'opinion et d'expression, ainsi que la sécurité des personnes et des biens. Les citoyens, eux, sont invités à prendre leur part dans la construction d'une société plus juste.

L'Église dans son rôle ?

Anticipant les critiques, les évêques se défendent de toute ingérence. Citant le pape Léon XIII, ils estiment que l'annonce de l'Évangile ne peut ignorer les souffrances quotidiennes des populations.

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L'argument mérite pourtant d'être discuté.

Le Togo est un État laïc, qui repose sur la séparation entre les institutions religieuses et le pouvoir politique. Ce principe protège les cultes de toute intervention de l'État. Il suppose en retour que les autorités religieuses laissent aux institutions de la République, et aux citoyens par leur vote, le soin de trancher les questions politiques et économiques. Gouverner, légiférer et juger les politiques publiques relèvent des élus et des citoyens. Nourrir la foi, consoler et accompagner les fidèles relèvent de l'Église. Chacun dans son rôle.

C'est d'ailleurs sur ce terrain que le message des évêques est le plus convaincant. Ils invitent les fidèles à vivre l'Avent dans la prière, la foi et l'espérance, et à prier pour l'Église, les nations et le Togo. Une mission que personne ne leur conteste.

L'Avent, du latin adventus, « venue » ou « arrivée », désigne les quatre semaines qui précèdent Noël. Pour les chrétiens, c'est un temps de préparation à la fête de la naissance de Jésus. C'est aussi un temps d'attente de son retour à la fin des temps.