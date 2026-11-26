LIBREVILLE — Entre les habitudes alimentaires ancrées pour la consommation de viande de porc et de brousse pour laquelle le gouvernement a, à plusieurs occasions, interdit la consommation et la vente sur les marchés, les habitudes des adeptes de la viande de porc ou de brousse restent inébranlables au point que le porc est devenu la deuxième viande la plus consommée au Gabon grâce à un sursaut d'éleveurs locaux.

Ainsi plusieurs élevages ont vu le jour à travers le pays car la viande de porc est fort consommée lors des cérémonies diverses et même au quotidien. Cette préférence pour une viande au prix abordable et au goût apprécié, par rapport aux autres viandes importées, ouvre la voie à un marché à très fort potentiel d'investissement et de rentabilité.

Après le poulet de chair, c'est la viande du porc qui fait la préférence dans le secteur de l'élevage à travers un projet agropastoral de production de viande porcine au Gabon. Grâce à des formations techniques destinées à des éleveurs, les consommateurs vont pouvoir accéder à des produits de porcs bon marché et qui entrent en compétition ouverte avec les viandes importées sous forme congelées d'Afrique du Sud, de France au du Brésil, notamment, et qui inondent les magasins de surgelés à travers le pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un marché estimé à plus de 18 milliards de F CFA

"Au Gabon, la viande de porc est un marché qui est estimé à 18 milliards de francs CFA. Et les importations tendent à 10 000 tonnes par an depuis 2021 d'après le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation".

Le marché de viande de porc était détenu en grande partie par les grands importateurs des denrées alimentaires à cause du manque de producteurs locaux capable de satisfaire un secteur à forte demande.

La formation est devenu un pan incontournable sur la chaine des valeurs et il est possible, sans erreur, d'estimer le chiffre d'affaires de l'un des principaux éleveurs de viande de porc, ABACHA, à près de 160 millions de francs CFA sur 30 mois. Cette structure s'est également orientée vers la vente en ligne depuis 2020 avec pour objectif de faciliter la visibilité, l'accessibilité des produits ABA au niveau de la communauté digitale en pleine expansion. Ainsi, devant la croissance des activités, les promoteurs comptent investir 300 millions de francs CFA sur les prochaines années pour augmenter la production à 1 400 tonnes de viande et favoriser l'insertion des jeunes dans le secteur.

Des statistiques qui ne surprennent pas

Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le Gabon importe chaque année 18 000 tonnes pour un coût global de 18 milliards de francs CFA. Cette forte consommation de viande de porc donne des idées au gouvernement, qui envisagerait de relancer tout le secteur national en interdisant, à terme, les importations. Mais beaucoup reste à faire.

De nos jours, la Gabon voudrait développer la filière porcine pour réduire sa dépendance aux importations. Un secteur stratégique qui représente un marché de plusieurs milliards de FCFA à conquérir.

Pour le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, il faille absolument réduire la facture des importations à travers un élevage industriel.

Produire localement de la viande de porc avec l'aide de la FAO

On dénombre environ 50 000 têtes, principalement concentrées dans trois régions du Gabon : l'Estuaire, la Ngounié et le Woleu-Ntem. Avec l'appui technique de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le gouvernement envisage de moderniser et de structurer la filière porcine, de développer l'élevage semi-moderne et moderne, réduire progressivement les importations, atteindre l'autosuffisance, avec à terme une interdiction possible des importations. La filière de viande de porc, très lucrative, obéit pleinement à la politique de souveraineté alimentaire du Gabon.

Un projet soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a permis d'implanter au Gabon quelques petites unités d'élevage porcin dans une zone en grande partie abandonnée par les jeunes ruraux. On espère que la perspective de revenus plus élevés incitera à créer de nouvelles unités, mais il faut pour cela un gros travail de vulgarisation et des facilités de crédit.