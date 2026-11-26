Les murs en pisé, effondrés et calcinés, fument encore, plusieurs jours après que des affrontements interethniques ont fait des dizaines de morts dans des villages reculés d'un district instable de l'ouest du Nigeria.

Un convoi de police fait son entrée dans le district de Borgu, situé à environ neuf heures de route de Minna, la capitale de l'État du Niger (centre-ouest), tandis que des dizaines de miliciens armés, dont certains sont très jeunes, passent à toute vitesse, entassés à trois sur chaque moto.

Les villages sont désertés, à l'exception de quelques hommes qui refusent de partir, a constaté un journaliste de l'AFP qui a accompagné une délégation de la police sur les lieux.

Les représailles sont courantes dans certaines régions du nord-ouest et du centre du Nigeria, où des gangs armés - les « bandits » - attaquent des villages, enlèvent des habitants et volent du bétail, tuant généralement au passage.

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Ces représailles prennent souvent une tournure ethnique, les gangs de bandits étant généralement composés de Peuls qui s'en prennent à des villages d'agriculteurs d'autres ethnies, qui, en retour, s'attaquent à des campements d'éleveurs peuls sans discrimination.

La dernière vague de violences s'est produite le week-end dernier dans trois villages du district de Borgu, dans l'État du Niger. Samedi, des assaillants ont attaqué Luman Ba'are, un village habité principalement par l'ethnie kambari, dont les membres assistaient à la prière de l'aube dans une mosquée.

Les assaillants - qui, selon les habitants, appartenaient à l'ethnie peule - ont tué 11 personnes, dont le chef du village, en ont enlevé d'autres, ont incendié des habitations et volé du bétail.

Des milices locales ont ensuite lancé des représailles meurtrières contre des campements peuls dans les villages voisins de Wawa et Gadi Oli. D'après le dernier bilan, 68 personnes ont été tuées dans ces représailles.

Selon le gouverneur de l'État, Mohammed Umar Bago, « 74 (personnes) ont perdu la vie ». « Les Kambari et les Peuls coexistent depuis très longtemps », a-t-il dit. « Pourquoi » cela arrive-t-il « maintenant » ?

Sécurité renforcée

Un survivant, Abubakar Hassan, éleveur peul du village de Wawa, a perdu deux oncles lors de l'attaque punitive menée par les milices.

« Mes réserves de maïs, de cuivre, de riz et d'arachides ont été brûlées », explique-t-il. « Le feu a brûlé pendant trois jours ».

M. Hassan fait partie des dizaines de personnes qui ont réussi à s'échapper et se sont réfugiées dans un bâtiment désaffecté appartenant à l'émir local.

Des mères vêtues de voiles de différentes teintes cuisinent en plein air dans ce camp de fortune, tandis que leurs enfants attendent avec impatience d'être servis.

Muhammad Sani Yakubu, habitant du village de Luman Ba'are, a perdu sa maison et ses récoltes lors de la première attaque de bandits ayant coûté la vie à 11 habitants.

« Nous sommes en détresse, nous avons besoin du soutien du gouvernement », réclame M. Yakubu près d'une hutte réduite à l'état de cendres encore fumantes.

Des hauts gradés de la police se sont rendus dans la région mardi et ont promis un renforcement de la sécurité.

« La sécurité que nous allons assurer ici reste en place jusqu'à ce que la situation revienne à la normale », a déclaré l'inspecteur général adjoint de la police nationale, Umar Shehu Nadada, s'engageant à « veiller à ce que ceux qui ont fui leurs communautés puissent y revenir ».

Mais Muhammad Ja'ni, un élève de 25 ans, n'est pas rassuré par ces promesses. Il accuse des soldats de lui avoir cassé les deux bras, car ils le soupçonnaient d'être un bandit.

« Ils m'ont torturé (...) Je leur ai dit que je n'étais qu'un éleveur et que j'assurais ma subsistance grâce à l'élevage », raconte M. Ja'ni, les bras bandés posés sur ses genoux repliés.

L'émir de Borgu, Sani Dantoro, explique que des années d'attaques « terroristes » et d'enlèvements dans le district se sont transformées en affrontements tribaux entre les milices kambari et les Peuls, et appelle le gouvernement à agir.

« Alors que nous luttons contre l'insurrection (jihadiste), le banditisme et les enlèvements (...) des affrontements intercommunautaires ont de nouveau éclaté », a déploré l'émir.

Mardi, la tension était toujours palpable dans la zone affectée par les violences. Des miliciens armés continuaient de ratisser la brousse à la recherche des Peuls ayant fui leurs foyers.

Un rapport de sécurité transmis mercredi aux agences humanitaires et consulté par l'AFP faisait état d'attaques en cours dans différentes zones de la région de Borgu.

« De nombreux Peuls se cachent toujours dans la brousse depuis samedi », affirme Sarki Juli, un chef local de New Bussa.