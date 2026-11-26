Malgré la concurrence des motos « Jakarta » et des taxis-clandos, les calèches « Weutiir » continuent de rythmer le quotidien des Rufisquois. Derrière cette tradition séculaire se cachent toutefois des difficultés, notamment le manque criant d'espaces de stationnement.

RUFISQUE - À Rufisque, modernité et passé historique cohabitent au quotidien. À côté du boulevard Maurice Guèye, qui fait peau neuve, se dresse le patrimoine architectural du « vieux Rufisque ». Ces édifices (maisons administratives et de commerce, écoles, lieux de culte...) allient les styles breton, bordelais et marseillais, avec des constructions réalisées le plus souvent en pierre de Rufisque et agrémentées de balcons en fer forgé.

Au pied de cet héritage architectural, certes vétuste, le cheval et les calèches occupent une place de choix dans la carte postale de la ville. Cet animal emblématique joue un rôle historique, culturel et économique de premier plan. Depuis plus d'un siècle, le bruit des sabots frappant le goudron, les routes pavées ou les chaussées en béton armé résonne dans cette commune fondée en juin 1880.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En ce vendredi de novembre, le centre-ville bourdonne au rythme des séances de zikr (Hadara Jummah) et du vacarme incessant du marché. Près du feu rouge, à cheval entre l'Est et l'Ouest, l'étalon demeure une véritable vedette, avec son système d'attelage complet (oeillères, brancards, bricole, avaloir, reculement, entre autres). Assis à bord de sa carriole, Mamadou Seck, jeune cocher habitant le quartier de Ndar Gou Ndaw, laisse errer son regard à la recherche de clients souhaitant se rendre à Diokoul ou à la mer, du côté de Ndeppé.

Il exerce ce métier aux côtés de personnes plus expérimentées, dont les cheveux crépus ont blanchi avec l'âge. Vêtu d'un jean bleu assorti d'un t-shirt et d'une casquette de la même couleur, Babacar Niang revendique 32 ans d'expérience dans ce métier. Pour certains, cette activité relève d'une véritable transmission générationnelle, nourrie par la passion du cheval.

Autre lieu, autre décor. À l'opposé, au Nord, près de la clinique Rada, plusieurs calèches sont stationnées sur la chaussée. Pour Demba Cissé, cocher et natif de la ville, sa vie est intimement liée au cheval. « J'ai grandi dans ce métier. Chez nous, il s'agit d'une transmission générationnelle : mon grand-père et mon père exerçaient déjà ce métier. C'est grâce à cette activité que nous gagnons notre vie », affirme-t-il avec beaucoup de fierté.

Un moyen de transport prisé par les femmes

À la rue Jules-Ferry, à Ndeppé ou à Guendel, le constat saute aux yeux : ce sont les femmes qui empruntent le plus les calèches. Après leurs emplettes au marché ou au quai de pêche, elles se tournent, pour la plupart, vers le transport hippomobile, malgré la présence des taxis-clandos à chaque coin de rue. Fagueye, vêtue de rose et adepte des calèches, en dévoile les raisons. « Nous aimons les calèches parce qu'elles nous conduisent jusqu'à notre domicile. Contrairement aux clandos, qui nous déposent sur la route, il faut parcourir le reste du trajet à pied, parfois avec de lourdes charges », explique cette jeune dame, qui affirme y trouver son compte.

Un autre facteur explicatif réside dans les tarifs appliqués aux différents trajets. Pour la zone est-ouest (Diokoul, Ndeppé), le transport est facturé à 200 FCfa par passager, pour trois personnes au total. De l'autre côté, il faut débourser 300 FCfa pour se rendre dans les quartiers du Nord, tels que Dangou, Fass, Santhiaba et Diorga, et 500 FCfa pour rallier la Cité Sofa. « À côté, certains louent la calèche pour une course facturée entre 1.000 et 1.500 FCfa, selon la destination », signale Mamadou. Dans un cas comme dans l'autre, certains cochers peuvent ainsi s'en frotter les mains à la fin de la journée.

Malgré la rude concurrence des motos « Jakarta » et des taxis-clandos, les calèches résistent et continuent de marquer leur territoire. Demba Cissé affirme que cette activité constitue sa principale source de revenus. « Lorsque la journée est bonne, nous pouvons rentrer avec 15.000 FCfa », déclare-t-il. Son avis est partagé par ses collègues cochers. Babacar Niang, qui exerce ce métier depuis plus de trois décennies, apporte toutefois une précision.

Un gagne-pain pouvant rapporter jusqu'à 15.000 FCfa par jour

« Les affaires marchent mieux durant l'hivernage, car une bonne partie des cochers partent dans les campagnes pour les besoins des travaux champêtres », souligne-t-il. Ainsi, durant la saison sèche, avec le retour des cultivateurs en ville, il constate une intensification de la concurrence. « Malgré l'augmentation de l'offre de services, nous parvenons à tirer notre épingle du jeu grâce aux courses effectuées au cours de la journée », ajoute-t-il.

Tout n'est cependant pas rose chez les conducteurs de calèches. Au-delà du travail pénible et harassant que cette activité impose aux chevaux, les cochers déplorent le coût élevé de leur alimentation. « Avec le coût élevé de la vie, une bonne partie de nos revenus est destinée uniquement à l'achat de la nourriture des chevaux, qui coûte cher », affirme-t-il. Selon lui, l'alimentation quotidienne d'un seul cheval revient entre 3.000 et 4.000 FCfa.

Pour deux chevaux, la dépense peut atteindre 7.000 FCfa. Mamadou, pour sa part, assure que son cheval bénéficie d'un bon entretien. « Nous gagnons de l'argent grâce au cheval. L'animal, en tant qu'être vivant, a besoin de force pour supporter ce travail quelque peu harassant », estime-t-il. Selon ce cocher, seul l'amour que le conducteur porte aux équidés garantit leur bien-être et permet de les préserver des sévices corporels et d'un état physique chétif.

Le stationnement, une équation pour le secteur

Dans le cadre des opérations de désencombrement et de réorganisation de l'espace public au niveau du boulevard Maurice Guèye, de l'axe de la clinique Rada ainsi que du quartier Guendel 3, le préfet avait pris l'initiative de déplacer les calèches de l'autre côté du Train express régional (Ter). Les habitants de Guendel, qui se disent déjà victimes du tracé du Ter et confrontés à un problème d'enclavement, se sont opposés à l'implantation d'un garage hippomobile dans leur quartier. « Nous sommes entourés de toutes parts par des garages de clandos.

De plus, pour le site ciblé, nous avons prévu un aménagement avec l'appui du Ter. La maquette et les démarches sont déjà bouclées », informe Alioune Sakho, représentant du conseil dudit quartier. Selon lui, on ne peut pas vouloir améliorer le cadre de vie en ville et, dans le même temps, en priver les habitants de cette localité. De surcroît, les riverains mettent également en avant les enjeux sécuritaires. « Il n'y a que deux passages pour accéder au Nord enclavé : le tunnel donnant sur la mosquée toucouleur, réservé aux piétons, et le tunnel de Guendel, destiné aux véhicules », ajoute-t-il.

Les cochers sont conscients que la chaussée ne saurait constituer un lieu de stationnement. Toutefois, l'absence d'un garage dédié les contraint à s'y installer. « Nous sommes devenus très mobiles, car on nous déplace constamment d'un endroit à un autre. Nous nous faufilons dans les moindres recoins pour trouver un endroit où attacher nos chevaux. Nous ne faisons que négocier à longueur de journée », déplore Babacar Niang.

Ce dernier estime que les conditions d'exercice du métier étaient autrefois meilleures, lorsque le tarif était fixé à 50 FCfa par passager. « Nous payions normalement la patente municipale et travaillions sans restriction majeure ni quiproquo », assure-t-il. Avec la suppression de cette taxe, les cochers ne savent plus à quel saint se vouer.

Très coopératifs, les acteurs du transport hippomobile, malgré leur préférence pour le site situé derrière la clinique Rada, ne s'opposent pas à leur transfert à Guendel 3. « Peu importe l'endroit où nous serons stationnés, les clients viendront à nous », affirme Demba Cissé.

Amadou Diop, président des conducteurs de calèches du Nord, plaide pour que la négociation et la concertation permettent de trouver une solution durable et mutuellement bénéfique entre les conducteurs et les populations de Guendel 3. En attendant d'y voir plus clair, ces cochers continuent de tirer sur les rênes pour assurer leur subsistance.