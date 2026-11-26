interview

Partie d'un article de presse relatant un naufrage au large de Dakar, l'auteure Népidi Sonia Soulanoudjingar a voulu raconter ce que les statistiques ne disent pas : les vies brisées, les familles endeuillées et les espoirs engloutis par l'océan. Dans son roman Inconnu 78, paru aux éditions Le Fil d'Ariane, elle redonne une identité à ces disparus en mer et interroge les ressorts humains de la migration irrégulière.

Comment est née l'idée d'écrire Inconnu 78 ?

Tout est parti d'un article de presse. Un matin ordinaire, alors que je feuilletais un quotidien de la place, je suis tombée sur le récit d'un naufrage. Une pirogue avait chaviré et des corps sans vie avaient été retrouvés sur une plage de Dakar. Des informations de ce genre ne m'étaient malheureusement pas inconnues. La télé, la radio, la presse écrite relaient bien souvent des drames liés aux migrations irrégulières.

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J'en avais tellement entendu parler que j'avais presque fini par m'y habituer. Je lisais des histoires de naufrage, l'émotion était vive sur le moment puis, le quotidien reprenait ses droits, mon esprit accaparé par les nombreuses autres préoccupations existentielles. Qui étaient ces personnes ? Quel avait été leur parcours de vie ? Que devenaient leurs familles ? Ce sont des questions essentielles que je ne me posais pas jusqu'à ce que le prochain chavirement ne défraie à nouveau la chronique.

Mais cette fois, quelque chose était différent. L'histoire de ces jeunes migrants, dont la plupart étaient à peine sortis de l'adolescence, m'avait profondément bouleversée. Je me suis interrogée sur les raisons qui avaient pu les pousser à prendre la mer, sur leurs espoirs, leurs rêves brisés, mais aussi sur le chagrin occasionné par leur départ au sein de leurs familles.

Cet article de journal m'avait volé ma quiétude ce jour et, pour retrouver un peu de paix intérieure, j'ai commencé à écrire. Je n'avais pourtant jamais envisagé de consacrer un livre aux migrations irrégulières. Au départ, je ne savais pas quelle orientation donner au récit, mais, au fil des jours, des pages et des échanges avec la mère d'un jeune homme disparu en mer il y a une dizaine d'années, mes idées se sont structurées et les contours de l'histoire se sont dessinés.

Dès lors, j'ai compris ce que je voulais vraiment faire : il me semblait important de faire entendre la voix de celles et ceux qui sont souvent réduits à des chiffres, à des statistiques. Je voulais leur donner un visage, raconter leur histoire et, par-dessus tout, mettre en lumière les conséquences sociales, familiales, psychologiques et économiques de ces tragédies.

Pourquoi avoir choisi Inconnu 78 comme titre ?

Inconnu 78 est le numéro d'identification attribué à Sandé, dont le corps n'a pas été retrouvé après le naufrage de son embarcation.

J'ai choisi ce titre évocateur, car il exprime bien la déshumanisation que peut entraîner une disparition en mer. Avant même d'ouvrir le livre et d'en parcourir les pages, je souhaitais plonger le lecteur au sein de ce drame familial et qu'il comprenne le sujet principal abordé dans le roman. Ce titre est également un hommage rendu à tous ces hommes et femmes dont la mer a emporté la vie, mais aussi l'identité.

Je voulais que le lecteur puisse reconnaître dans cet Inconnu 78 une connaissance, un voisin, un ami, un frère, un père, une soeur, un oncle qui a connu le même sort que Sandé. Les victimes de ces naufrages ne sont jamais de simples inconnus. Le chiffre 78 a une importance toute particulière pour moi.

À travers Sandé et les autres passagers de l'embarcation, vous donnez à voir des parcours différents. Qu'avez-vous voulu montrer sur les motivations profondes qui poussent ces hommes et ces femmes à risquer leur vie en mer ?

Il existe presque autant de raisons de prendre la mer que de candidats à l'émigration. Les parcours et les motivations sont divers, mais ils sont tous traversés par un même sentiment qui constitue leur dénominateur commun : le désespoir, l'avenir qui semble se dérober sous nos pieds et la recherche d'une stabilité qu'on ne trouve plus chez soi.

À travers l'histoire de Sandé et de ses compagnons d'infortune, j'ai voulu montrer qu'il n'existe pas un profil type de migrants et que l'extrême pauvreté n'est pas la seule et unique cause d'exil.

Sandé était diplômé, marié, père de famille, mais il croulait sous le poids des responsabilités familiales et sociales. Son histoire fait écho à celle de nombreux hommes qui, confrontés aux attentes de leurs proches et obligés de répondre aux incessantes sollicitations, finissent par sombrer dans le désespoir.

Oréma, victime d'un mariage forcé, subissait des sévices corporels. Elle ne cherchait pas la richesse, mais juste une terre d'accueil où elle serait enfin en sécurité et protégée.

Masra, ancien détenu politique, se sentait rejeté et exclu dans son propre pays. Privé de repères, sans famille, sans argent, avec un avenir compromis et ses diplômes volatilisés, il s'est retrouvé pris au piège d'un système autoritaire. Il aspirait à trouver refuge et à reconstruire sa vie.

Ces personnages ont des histoires différentes, mais partagent la même détresse. Derrière chaque homme qui part, il y a un parcours de vie souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer.

Votre roman montre que le départ vers l'Europe est parfois associé à la réussite et à la reconnaissance sociale. Comment cette représentation influence-t-elle les décisions des candidats à l'émigration ?

L'analogie entre l'Europe et la reconnaissance sociale contribue fortement à nourrir le désir d'émigration, surtout chez les plus jeunes.

Ceux qui restent en Afrique sont sans cesse exposés sur les réseaux sociaux aux photos et vidéos de leurs compatriotes qui vivent en Europe et qui donnent l'impression d'être à l'abri de toute difficulté d'ordre financier. En témoignent les investissements colossaux effectués par la diaspora africaine d'Europe. Cette mise en scène de la réussite, cette image de vie idéale entretiennent l'idée qu'ailleurs est meilleur.

Obnubilés par la réussite des autres et le respect qu'on leur donne, ils se convainquent que leur avenir et leur réussite se trouvent aussi dans cet ailleurs. Dès lors, ils en viennent à minimiser les dangers de la traversée. Remettant leur sort à la volonté divine, ils n'hésitent pas à dompter leur peur des éléments pour se donner, eux aussi, une chance de réussir.

Vous racontez les conséquences de la migration sur les familles qui restent. Pourquoi était-il important de donner une place à ces victimes souvent invisibles ?

La migration ne concerne pas seulement ceux qui partent, elle implique souvent toute une famille. Les frais de voyage sont parfois supportés par tout le clan ; le voyage devient alors le projet de tous. Ceux qui partent emportent avec eux les espoirs de toute une famille, la perspective d'un avenir meilleur pour plusieurs générations. Les hommes qui partent sont des époux, des pères, des frères, des fils, des oncles.

Lorsqu'un émigré réussit, c'est toute la famille qui peut en bénéficier ; de même, lorsque ce dernier échoue à sa mission ou périt en mer avant même d'avoir atteint l'eldorado, c'est toute une famille qui se retrouve meurtrie. Les conséquences néfastes le sont encore plus pour les victimes silencieuses : épouses, mères, enfants, parents qui doivent apprendre à vivre avec l'absence.

Le plus difficile est pour les familles qui ignoraient le projet de voyage. Du jour au lendemain, elles apprennent que l'être aimé qu'on recherche depuis des jours a péri en mer. C'est une situation d'une extrême violence qui chamboule l'équilibre d'une famille. Ces dernières sont aussi des victimes puisqu'elles n'étaient pas informées et doivent apprendre à vivre avec les conséquences tragiques d'un départ qu'elles n'avaient pas choisi.

Dans le roman, Taryam se retrouve veuve à moins de trente ans, avec un nourrisson dans les bras. Elle doit désormais vivre avec ce nouveau statut de veuve d'immigré. Elle doit se reconstruire tout en assurant toute seule l'éducation de sa fille Bidew, qui grandit sans la présence ni l'amour d'un père et avec toutes les interrogations et frustrations que suscite une telle absence.

Ces personnages incarnent une réalité bien souvent omise. Derrière chaque migrant disparu, il y a des enfances fragilisées, des vies bouleversées, des familles contraintes de se reconstruire, souvent dans un dénuement extrême, car privées de leur unique soutien de famille.

Comment avez-vous abordé la question particulièrement douloureuse des disparitions en mer, lorsque les familles ne retrouvent ni corps ni certitude sur le sort de leurs proches ?

En l'absence de corps, le processus de deuil est rendu particulièrement difficile. Lorsqu'une famille éprouvée par la perte d'un être cher parvient à récupérer sa dépouille, elle peut procéder aux cérémonies funéraires, religieuses et à l'inhumation. Elle sait où repose l'être aimé. La sépulture devient alors un repère, un espace symbolique qui permet de maintenir le lien avec le défunt et de reconnaître son existence.

Mais lorsque le corps ne revient jamais, la famille est maintenue dans l'espoir de revoir un jour la personne disparue, même si la raison lui souffle qu'il n'y a plus aucune chance de la retrouver en vie. Comment réussir à faire le deuil quand il n'y a pas de preuve tangible du décès ? Comment réussir à tourner la page quand on n'a pas de lieu où se recueillir ?

C'est cette souffrance psychologique que j'ai tenté d'explorer à travers le personnage de Taryam, l'épouse de Sandé. Pendant plus d'une dizaine d'années, elle vit avec cette douleur sans en révéler le moindre détail à sa fille qu'elle élève désormais toute seule. Elle apprend à vivre séparée de l'homme qu'elle a aimé et, sans qu'aucune possibilité ne lui soit donnée de pouvoir se recueillir sur sa tombe.

À la fin du roman, Taryam et sa fille Bidew décident de redonner à Sandé sa dignité humaine et sa place dans la mémoire familiale. Son existence ne doit pas se résumer à un simple numéro d'identification. En lui érigeant un cénotaphe, elles posent un acte d'une symbolique forte. Elles le soustraient à l'anonymat, elles le sortent des méandres des statistiques publiées par les organisations et reconnaissent qu'il a vécu, qu'il a été aimé de ses proches et qu'il ne sera jamais oublié.

Le récit alterne les voix de plusieurs personnages, notamment celles de Sandé, Taryam, Bélèm et Bidew. Pourquoi avoir opté pour cette narration à plusieurs voix ?

Le choix narratif n'est pas fortuit. Je voulais raconter l'histoire de Sandé sous des angles différents, à travers plusieurs regards, parce que la migration irrégulière est un fait de société qui impacte toutes les composantes du tissu familial et social. Elle bouleverse les équilibres et marque la vie de familles éplorées.

Sandé est celui qui part, qui prend tous les risques dans l'espoir d'offrir à sa famille un futur plus radieux, et cela au péril de sa vie.

Taryam est l'épouse dévouée, celle qui attend et qui ne se doutait pas une seconde que son mari puisse prendre un jour le douloureux chemin de l'exil. Elle représente toutes ces femmes touchées par la douleur de l'absence et qui doivent malgré tout faire bonne figure pour maintenir une vie de famille pour leurs enfants, tout en essayant de se reconstruire.

Bélèm incarne à lui seul la résilience, la culpabilité, les conséquences parfois irréversibles de nos choix, mais aussi la force d'une amitié qui subsiste au-delà de la mort.

Et pour finir, il y a Bidew, cette adolescente qui obtient les réponses aux questions qu'elle se posait durant toute son enfance et qui décide de transformer ses souffrances en engagement.

En diversifiant les points de vue, je voulais présenter ces personnages avec leur propre vécu, leur histoire personnelle, leurs émotions et les liens qui les unissent à Sandé afin de donner plus de profondeur au récit et permettre au lecteur de comprendre la complexité derrière ce drame familial et social. Il ne s'agissait pas seulement de raconter le départ de Sandé, mais de le comprendre à travers les yeux de ceux qui l'ont aimé, attendu et pleuré.

À travers les histoires des passagers, vous évoquez la pauvreté, le chômage, les violences, les passeurs et les difficultés économiques. Selon vous, où se situent les principales responsabilités dans la persistance de la migration irrégulière ?

La migration irrégulière est un phénomène complexe qui ne peut être expliqué par une seule cause ni imputé à un seul acteur. Elle mérite d'être abordée avec beaucoup de prudence, car les acteurs qui y participent sont nombreux et les responsabilités sont multiples. Il est donc important de les examiner avec lucidité.

Il y a d'abord les passeurs qui tirent profit de la vulnérabilité et parfois de la naïveté des candidats au départ. Ils leur dissimulent souvent la vérité sur les conditions de voyage et les risques encourus afin d'éviter les désistements et de préserver leurs gains.

Il y a aussi les migrants eux-mêmes qui minimisent les dangers et acceptent de risquer leur vie.

La responsabilité des États africains est aussi engagée. Ils ont le devoir de créer des conditions pour maintenir la jeunesse et lui permettre de se construire un avenir sur le continent. Cela suppose de faciliter l'accès aux financements pour ceux qui souhaitent entreprendre ; d'inciter à la création d'emplois avec des perspectives professionnelles et des salaires décents, mais aussi de garantir la protection des droits, le respect des libertés individuelles et l'amélioration des conditions de vie.

Je pense aussi que les organisations qui interviennent dans la lutte contre ce fléau doivent constamment mesurer l'impact de leurs actions et veiller à ce que leurs interventions aillent dans le sens d'aider les communautés. Il arrive en effet que ces populations se sentent parfois instrumentalisées et finissent par penser que les organismes ne militent que pour leurs propres intérêts dans le but d'obtenir davantage de subventions.

Et pour finir, je parlerai des États européens qui ont aussi leur rôle à jouer. La globalisation et le partage des connaissances impliquent aujourd'hui une plus grande mobilité des personnes et des biens. Il me paraît aujourd'hui incompréhensible qu'un Européen puisse aller et venir sur le continent africain, mais que la réciproque demeure particulièrement difficile pour un Africain qui souhaite se rendre en Europe.

Il semble aujourd'hui nécessaire que les États européens créent plus de voies d'immigration sûres et fiables, tout en assouplissant certaines conditions d'octroi de visas, plutôt que de renforcer chaque jour un peu plus les contrôles aux frontières. Cette situation oblige les migrants à emprunter des voies plus longues et comportant davantage de risques.

Lutter contre la migration irrégulière ne consiste pas uniquement à empêcher les départs ; il faut agir sur ses causes profondes : la pauvreté, le chômage, l'absence de perspectives, les violences, les libertés bafouées... Et cela passe par l'implication de tous les acteurs concernés par ce fléau.

Pensez-vous que la littérature peut contribuer à faire évoluer les regards sur la migration irrégulière et à sensibiliser davantage les populations que les campagnes classiques de prévention ?

En tant qu'autrice, je crois profondément au pouvoir transformateur des mots, mais je ne prétends pas l'opposer aux campagnes classiques de prévention contre la migration irrégulière. Ces dernières jouent un rôle essentiel dans la mesure où elles nous informent sur l'ampleur du fléau. Les chiffres publiés par les organismes alertent sur l'ampleur et la dangerosité du phénomène et contribuent à une prise de conscience personnelle et collective. Mais la littérature nous permet d'aller plus en profondeur en explorant les expériences humaines.

À travers un récit, on peut se permettre de raconter plus qu'un naufrage, on peut entrer dans l'intimité des personnages. On en apprend plus sur leurs vies avant, pendant et après la tragédie, leurs espoirs, mais aussi sur le quotidien chamboulé de leurs familles restées à quai. L'écriture nous donne aussi la chance de ressentir des émotions, alors que les campagnes de prévention éduquent. Les deux approches se complètent.

Je ne voulais pas faire de ce roman un livre classique sur la migration irrégulière. Je souhaitais avant tout raconter une histoire familiale : celle d'une jeune fille dont l'enfance a été perturbée par l'absence d'un père disparu dans l'Atlantique ; celle d'une femme qui met plus d'une dizaine d'années à se reconstruire après ce drame ; celle d'un homme qui, en voulant éloigner sa famille de la précarité, a fini par sacrifier sa propre vie.

Il me paraissait beaucoup plus poignant de montrer les répercussions d'un tel départ sur l'équilibre d'une famille plutôt que de raconter uniquement le naufrage. À travers Inconnu 78, j'espère susciter des réflexions au sein des familles. Je veux aussi faire évoluer le regard porté sur les migrants et leurs familles et faire comprendre au lecteur que le migrant n'a pas toujours le visage que les préjugés lui attribuent, celui d'un homme pauvre, souvent illettré.

Il peut être un homme marié, diplômé, qui exerce un métier et qui semble mener une vie des plus ordinaires. Il peut s'agir de madame ou monsieur Tout-le-Monde qui, à un moment donné de son existence, se retrouve vulnérable, dos au mur, sans ressources et pour qui cet ailleurs représente, à cet instant précis, son ultime voie de salut.

Si vous deviez retenir une seule idée que le lecteur doit garder après avoir refermé Inconnu 78, quelle serait-elle ?

Avant tout, j'aimerais que le lecteur retienne qu'aucune vie humaine ne doit être réduite à un numéro. Derrière ces chiffres, il y a des êtres aimés, qui avaient des rêves, des ambitions, des projets. Mais il y a aussi des familles qui continuent de vivre avec leur absence.

Après avoir refermé ce livre, si le lecteur ne doit retenir qu'un seul message, ce serait celui-ci : aucune situation aussi désespérée soit-elle ne devrait nous conduire à considérer notre propre vie comme un sacrifice indispensable.

Le deuil peut être plus ou moins long, chacun le traverse à son rythme, en fonction de l'attachement qu'il avait au défunt, mais, peu à peu, la vie reprend son cours, difficilement certes, mais elle reprend toujours, et on apprend à vivre avec l'absence. Il est important de retenir que celui qui sacrifie sa vie reste le seul et unique perdant.

J'aimerais aussi que ce roman rappelle que la quête d'une vie meilleure ne devrait jamais exiger qu'on joue sa vie à pile ou face. Mourir en mer ne devrait jamais être le prix à payer.