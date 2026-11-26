Face aux défis sécuritaires, sanitaires et fonciers qui traversent la frontière sénégalo-guinéenne, la commune de Dindéfélo a accueilli une rencontre de concertation intercommunale. L'objectif, c'est de mobiliser conjointement les populations et les services compétents autour de l'alerte précoce et du dialogue permanent.

KÉDOUGOU - À Dindéfélo, commune du département de Kédougou frontalière de la Guinée, des acteurs sénégalais et guinéens ont réaffirmé, ce mardi, leur volonté de renforcer leur coopération face aux défis communs liés à la sécurité, à la santé et à la cohésion sociale. Cette rencontre de sensibilisation et de concertation transfrontalière intercommunale a offert un cadre d'échanges pour élaborer des réponses collectives aux préoccupations des populations riveraines.

Présidant la rencontre, le préfet du département de Kédougou, El Hadji Malick Sémou Diouf, a insisté sur la nécessité d'une mobilisation générale. Il a rappelé que la sécurité des territoires ne repose pas uniquement sur les forces de défense et de sécurité, mais dépend aussi de la vigilance et de l'engagement des communautés.

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Face au trafic et à la consommation de substances psychotropes, il a plaidé pour le renforcement de l'alerte précoce et du partage d'informations entre les habitants et les services compétents. Le chef de l'exécutif départemental a également mis l'accent sur la veille sanitaire, notamment sur la prévention des maladies épidémiques par la vaccination et le signalement rapide des cas suspects.

La gestion pacifique des ressources agropastorales, en particulier le respect des couloirs de transhumance et la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs, figure aussi parmi les priorités abordées.

Il a enfin appelé à valoriser les mécanismes traditionnels de règlement des différends afin de consolider la paix sociale. Hôte de la rencontre, le maire de Dindéfélo, Kikala Diallo, a salué une initiative en phase avec les réalités quotidiennes des populations frontalières. Soulignant les liens sociaux, culturels et familiaux qui unissent les communautés sénégalaises et guinéennes, il a plaidé pour un dialogue permanent.

Du côté guinéen, Ousmane Diané, représentant des forces de défense et de sécurité, a salué la coopération entre les services des deux pays. « La Guinée et le Sénégal n'ont pas de frontières, mais des frères, des collègues et des amis », a-t-il déclaré, réaffirmant la volonté des forces de sécurité d'agir ensemble dans la confiance et sans violence.