Liverpool se projette déjà vers l'avenir. D'après Fabrizio Romano, les Reds se sont entendus verbalement avec le jeune ailier sénégalais Sidy Barhama Ndiaye, 16 ans. Il rejoindrait Anfield en janvier 2028, à sa majorité.

Sidy Barhama Ndiaye va déjà faire le grand saut. Le prodige de Diambars, âgé de 16 ans actuellement, va rejoindre Liverpool en 2028, à ses 16 ans, explique le journaliste italien Fabrizio Romano.

Le footballeur n'est d'ailleurs pas un inconnu sur les bords de la Mersey puisqu'il a déjà effectué des tests chez les Reds en 2025. Le joueur, qui évolue actuellement à Diambars, va dnc rejoindre son compatriote Mor Talla Ndiaye, qui cartonne chez les jeunes de Liverpool en ce moment.

Sidy Barhama évolue actuellement avec le Sénégal à la Coupe du monde U17, où il a brillé face à Cuba (9-0) avec un but et deux passes décisives. Une performance qui a visiblement conforté l'intérêt du club anglais.

Le Sénégal affrontera le Tadjikistan lors de son dernier match de poule. Sidy Barhama Ndiaye y aura l'occasion de confirmer son statut de jeune talent à suivre.