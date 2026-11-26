Le mardi 1er décembre, d'anciennes gloires du ballon rond, des artistes, des humoristes et des créateurs de contenu se mobilisent à Dakar pour la jeunesse sénégalaise. La journée s'achèvera par un match de gala au stade Léopold Sédar Senghor, au profit de l'association For Hope.

Le 1er décembre 2026, Dakar accueillera « Dakar Football 2026 », une journée sportive et solidaire portée par la Team des Héros, en soutien à For Hope, l'association cofondée par l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye. Son ambition est de mettre la notoriété de ses participants au service de la jeunesse, bien au-delà du seul cadre sportif.

Quatre rencontres avec la jeunesse dakaroise

Avant le coup d'envoi, les personnalités iront à la rencontre des jeunes à travers quatre actions de proximité. La première, « Football quartier », les emmènera sur les terrains de quartiers populaires de la capitale, loin des grandes enceintes et des projecteurs. Le football y est présenté comme un lien social capable de rapprocher les générations.

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Une deuxième rencontre, consacrée au football féminin, réunira de jeunes joueuses sénégalaises. Elle vise à encourager les vocations et à porter un message d'égalité des chances. Les délégations échangeront aussi avec les élèves d'une école primaire publique de Dakar, pour rappeler que l'éducation accompagne un sportif de haut niveau, y compris après sa carrière.

Enfin, sur une plage de Dakar, Modou Lô, figure emblématique de la lutte sénégalaise, et Ciryl Gane, combattant de MMA de renommée internationale, initieront des jeunes aux sports de combat. Respect, maîtrise de soi, discipline et persévérance : les deux champions entendent transmettre les valeurs communes à leurs disciplines.

Sénégal All-Stars contre Team des Héros

La journée se prolongera au stade Léopold Sédar Senghor. Les festivités débuteront à 13h00 et le coup d'envoi sera donné à 16h00, pour un match opposant d'un côté, Sénégal All-Stars qui rassemblera d'anciens internationaux sénégalais comme Mamadou Niang, Salif Diao, Kader Mangane, Souleymane Diawara et Tony Sylva, aux côtés d'artistes, d'humoristes et de créateurs de contenu populaires ; et de l'autre, la Team des Héros qui alignera des figures du football international : Franck Ribéry, Robert Pirès, Dimitri Payet, Sidney Govou, Olivier Dacourt ou encore le Grec Giorgos Karagounis. Des humoristes comme Herman Amisi et Paul de Saint-Sernin, ainsi que Ciryl Gane, complètent l'effectif. Mamadou Niang et Souleymane Diawara, membres historiques de la Team des Héros, porteront pour l'occasion les couleurs sénégalaises.

Ce rendez-vous s'inscrit dans la continuité des actions de la Team des Héros, déjà mobilisée à Conakry en 2024 pour les enfants atteints d'albinisme, à Kinshasa la même année pour les enfants touchés par le conflit dans l'est de la RDC, à Agafay au Maroc pour la préservation de l'eau, puis à Madagascar en 2025 pour la rénovation d'une infrastructure dans une école primaire.

Une fête populaire pour une cause commune

Les fonds collectés doivent soutenir les actions menées par For Hope au Sénégal. Selon l'affiche, les places vont de 2 000 F (tribune grand public) à 4 000 F (annexe loge) et 30 000 F (VIP).

« Un terrain, deux équipes, une même cause » : la devise de l'événement résume l'esprit d'une journée qui veut faire du football un outil de transmission, d'ouverture et de solidarité.