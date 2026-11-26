Les dirigeants du Mouvement militant mauricien (MMM) ont rendu hommage, cet après-midi, à Azor Adélaïde, militant historique tombé sous les balles, le 25 novembre 1971, à la rue Chasteauneuf, à Curepipe.

À l'occasion du 55e anniversaire de sa disparition, Arianne NavarreMarie, Rajesh Bhagwan, Reza Uteem, Ram Etwareea, Jyoti Jeetun, Veda Balamoody et Ajay Guness, entre autres, se sont recueillis au cimetière de Saint-Jean pour honorer sa mémoire.

Cinquante-cinq ans après, le souvenir d'Azor Adélaïde demeure associé à une page importante de l'histoire du militantisme politique et du MMM.