Une connexion Internet plus rapide, sans frais supplémentaires. C'est ce qu'a annoncé Mauritius Telecom (MT) hier. L'opérateur prévoit une augmentation de deux à trois fois des débits Internet de ses abonnés résidentiels à la fibre optique, selon les forfaits souscrits.

Cette amélioration, qui a débuté ce mercredi 25 novembre et sera déployée progressivement sur une période d'environ deux semaines, concerne l'ensemble des abonnés visés à travers le pays.

L'annonce a été faite par le Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom, Veemal Gungadin, le mercredi 25 novembre, à l'hôtel Hennessy Park, à Ébène. Il a souligné que cette initiative répond notamment aux préoccupations exprimées par des clients concernant la lenteur de leur connexion.

Par ailleurs, le CEO de Mauritius Telecom est revenu sur la distinction décrochée par l'opérateur aux Telecom Innovation Awards lors de l'Africa Tech Festival 2026, au Cap, en Afrique du Sud. Mauritius Telecom s'est également associé à l'artiste Blakkayo pour accompagner le lancement de son nouveau single, «Mari Serye», prélude à la sortie de son album prévu en mars 2027.