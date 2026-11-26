L'enquête ouverte à la suite de la plainte pour complot déposée par Jean-Michel Lee Shim se poursuit. L'homme d'affaires de 72 ans s'est rendu aux Casernes centrales, le mercredi 25 novembre, où il a été entendu par les enquêteurs du Central Criminal Investigation Department (CCID). Accompagné de son avocat, Me Shamir Hossany, il a été interrogé sur quatre enregistrements téléphoniques mentionnés dans sa déposition. Il s'est également rendu à l'Information Technology Unit de la police afin de procéder à l'extraction de données numériques qu'il devait produire comme éléments de preuve pour appuyer sa plainte.

Dans sa déposition consignée la semaine dernière au poste de police des Casernes centrales, Jean-Michel Lee Shim allègue que l'Attorney General, Gavin Glover, l'ancien Chief Executive Officer de People's Turf PLC, Khulwant Kumar Ubheeram, ainsi que le directeur général de la Financial Crimes Commission (FCC), Titrudeo Dawoodarry, se seraient concertés dans le but de l'évincer de l'industrie hippique et du secteur des paris.

Selon l'homme d'affaires, cette présumée manoeuvre aurait été élaborée depuis près de deux ans. Il établit notamment un lien entre ce qu'il considère comme un complot à son encontre et l'enquête menée par la FCC sur ses activités et ses intérêts dans plusieurs sociétés. Consultant auprès de SMS Pariaz Ltd et promoteur du Petit-Gamin Horse Racing Project, Jean-Michel Lee Shim affirme également craindre une arrestation imminente.

Au coeur de ses allégations figurent quatre enregistrements de conversations téléphoniques dans lesquels il croit reconnaître la voix de Khulwant Kumar Ubheeram, qui échangerait avec deux interlocuteurs. L'homme d'affaires reconnaît toutefois ne pas être en mesure de garantir l'authenticité de ces enregistrements. Il sollicite ainsi l'intervention de la police afin que des vérifications soient effectuées sur leur origine et leur contenu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Khulwant Kumar Ubheeram avait saisi la Cybercrime Unit après avoir pris connaissance de la circulation de ces enregistrements sur les réseaux sociaux. L'ancien dirigeant de People's Turf PLC nie avoir participé aux conversations en question et affirme que sa voix aurait fait l'objet d'un clonage.

Les analyses techniques de ces enregistrements devraient constituer une étape déterminante de l'affaire. Il appartiendra aux enquêteurs d'établir leur authenticité et de déterminer s'ils ont fait l'objet d'une quelconque manipulation.