Présenté comme une mesure de simplification, le permis de conduire numérique pourrait, dans la pratique, imposer de nouvelles contraintes aux automobilistes. Entre dépendance à l'Internet, difficultés d'accès à l'application Korek et nécessité de transporter le document original, le président du Mauritius Labour Congress (MLC), Haniff Peerun, appelle les autorités à revoir les modalités du dispositif.

La digitalisation du permis de conduire était censée faciliter les démarches des usagers. Mais à l'approche de son entrée en application en janvier 2027, plusieurs aspects pratiques suscitent des inquiétudes. Pour Haniff Peerun, les modalités retenues risquent de compliquer les contrôles policiers au lieu de les rendre plus fluides.

Premier point soulevé : l'obligation de présenter la licence originale. De nombreux conducteurs ont l'habitude de conserver ce document dans leur véhicule. Une pratique qui peut devenir contraignante pour les familles disposant de plusieurs voitures ou d'une moto, puisqu'il faudra penser à déplacer systématiquement le permis d'un véhicule à l'autre.

Désagréments

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La version numérique n'est pas non plus exempte de difficultés. Son accès nécessite, selon le président du MLC, une connexion Internet. Les conducteurs qui ne disposent pas d'un forfait de données mobiles ou qui ne peuvent en acheter régulièrement risquent ainsi de se retrouver désavantagés. Une situation qui pose la question de l'accessibilité réelle à ce service pour l'ensemble de la population.

Haniff Peerun évoque également les problèmes rencontrés par certains utilisateurs de l'application Korek. À chaque consultation, ils doivent saisir leur identifiant et leur mot de passe, attendre la réception d'un code par texto ou par e-mail, puis le renseigner avant d'accéder à leur document. Une procédure qui pourrait ralentir les contrôles et occasionner des désagréments tant aux automobilistes qu'aux policiers.

Le président du MLC plaide pour une solution permettant de consulter et de présenter le permis de conduire hors connexion, sans compromettre son caractère officiel. Il cite les certificats de vaccination utilisés durant la pandémie de Covid-19 comme exemple de documents accessibles directement sur un téléphone.

Pour lui, les autorités doivent revoir les modalités afin de garantir un système simple, rapide, sécurisé et accessible à tous, y compris sans connexion Internet.