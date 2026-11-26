La présidente mexicaine s'est rendue au sommet de l'Apec, à Shenzhen, à bord d'un vol commercial de China Southern Airlines. Ce choix de la sobriété a suscité une pluie d'éloges sur les réseaux sociaux chinois.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a créé la surprise en rejoignant la Chine en voyageant en classe économique. Pour assister au sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, elle a emprunté un vol commercial de China Southern Airlines entre Mexico et la métropole technologique du sud du pays, ce que son équipe a confirmé.

Sur Weibo, des publications la montrent discutant avec des passagers, certains posant avec elle, même si l'authenticité de ces images n'a pas pu être vérifiée. Mercredi soir, le hashtag consacré à son arrivée dépassait 10,2 millions de vues.

Pluie d'éloges en ligne

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«C'est louable de faire preuve de sobriété dans l'utilisation de l'argent des contribuables», a écrit un internaute chinois. Un autre a salué une dirigeante «pragmatique qui n'aime ni l'ostentation ni le luxe».

Peu portée sur les déplacements à l'étranger, Claudia Sheinbaum prolonge la politique d'austérité de son prédécesseur Andrés Manuel López Obrador, qui s'était séparé de l'avion présidentiel mexicain. Avant son départ, elle avait elle-même prévenu que le trajet durerait «pratiquement deux jours de vol», là où Donald Trump est arrivé à bord d'Air Force One.

Un déplacement aussi diplomatique

Mardi, la présidente a rencontré Xi Jinping : les deux dirigeants ont évoqué un approfondissement de leur coopération, notamment dans les technologies et les énergies propres, selon Pékin. Elle a aussi échangé avec le Premier ministre canadien Mark Carney sur les droits de douane américains et l'avenir de l'accord commercial nord-américain.