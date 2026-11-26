La diplomatie climatique vient de se heurter à l'une de ses contradictions les plus profondes : ceux qui contribuent le moins au réchauffement sont ceux qui en paient le prix le plus élevé, tandis que ceux qui disposent des moyens d'agir continuent de négocier les termes de leur responsabilité. La COP31, achevée à Antalya, en Turquie, après deux jours supplémentaires de tractations, illustre cette impasse. Pour la première fois depuis l'échec de Copenhague en 2009, une conférence climatique des Nations unies se termine sans accord politique majeur. Derrière les formules diplomatiques, c'est un système de gouvernance mondiale qui révèle ses limites.

Le désaccord sur les énergies fossiles aura cristallisé les tensions. Dans le dernier projet de déclaration, les mots «pétrole», «gaz» et «charbon» avaient pratiquement disparu, au grand dam de l'Union européenne, des États insulaires du Pacifique et d'autres pays. Une poignée de producteurs d'hydrocarbures a ainsi réussi à neutraliser toute référence explicite à la sortie des combustibles fossiles, pourtant identifiée comme une condition essentielle de la lutte contre le dérèglement climatique. Al Gore a dénoncé le pouvoir de veto exercé par ces États pétroliers. António Guterres, lui, a fustigé les intérêts industriels qui retardent l'action climatique tout en continuant d'engranger des profits.

Mais l'autre fracture, moins spectaculaire et tout aussi déterminante, concerne l'argent. Les pays vulnérables réclament des financements prévisibles pour s'adapter à des phénomènes climatiques dont ils ne sont pas les principaux responsables. Or, le texte final ne comporte ni montants précis ni calendrier suffisamment contraignant. Les promesses de triplement des financements de l'adaptation, évoquées lors de la COP30 au Brésil, risquent ainsi de demeurer une construction comptable sans traduction opérationnelle.

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Pour Maurice, cette impasse n'a rien d'abstrait. Le cyclone Belal, en janvier 2024, les dégâts de Chido à Agaléga, en décembre de la même année, l'érosion côtière, les tensions sur les ressources hydriques et la vulnérabilité des infrastructures rappellent que le changement climatique n'est plus une menace lointaine. Il s'invite dans les quartiers, les habitations, les champs, les entreprises et les finances publiques. L'adaptation n'est donc pas une option environnementale parmi d'autres, elle relève de la sécurité nationale et de la justice sociale.

À Antalya, la délégation mauricienne a tenté de faire entendre cette réalité. Le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a multiplié les consultations avec les représentants des petits États insulaires, notamment le Vanuatu. Les discussions ont porté sur le financement de l'adaptation, les pertes et préjudices, la protection des océans et la portée de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) sur les obligations climatiques des États. Le soutien du Vanuatu à la position mauricienne sur les Chagos rappelle également combien la solidarité entre petites nations peut dépasser les frontières des dossiers environnementaux.

Cette dimension juridique mérite une attention particulière. L'avis de la CIJ ouvre une nouvelle perspective : la responsabilité climatique ne saurait rester prisonnière des seules déclarations politiques. Elle engage des obligations internationales dont les conséquences pourraient, à terme, redessiner les rapports entre États pollueurs et États vulnérables. La criminalisation de l'écocide par Maurice constitue, dans cette perspective, un autre signal politique, susceptible d'inspirer d'autres juridictions.

L'intervention de Shakeel Mohamed sur le financement des bâtiments résilients a, pour sa part, remis le débat à hauteur d'homme. Construire des logements capables de résister aux événements extrêmes, entretenir les infrastructures, former les professionnels et protéger les communautés exposées exigent des ressources. La justice climatique ne se mesure pas au nombre de discours prononcés dans les enceintes internationales, mais à la capacité d'une famille de retrouver un toit après une catastrophe.

La mobilisation du secteur privé mauricien à Antalya mérite également d'être relevée. Avec une vingtaine de représentants, Business Mauritius a cherché à positionner le pays comme une plateforme régionale de financement climatique.

Banques, groupes industriels et acteurs de la durabilité ont identifié des pistes autour de la résilience côtière, des transports décarbonés et de la construction circulaire.Mais une question demeure : comment transformer cette ambition en investissements lorsque les financements internationaux consacrés à l'adaptation des petits États insulaires restent dérisoires ?

Maurice figure parmi les cinq premiers bénéficiaires du Fonds du Commonwealth de la présidence de la COP29, avec des subventions pouvant atteindre 200 000 dollars par projet. Cette enveloppe, avoisinant Rs 9,5 millions, constitue une opportunité. Elle ne saurait toutefois masquer la disproportion entre les besoins structurels du pays et les moyens disponibles. L'enjeu sera de présenter des projets solides, bancables et techniquement crédibles, sans confondre accès à quelques subventions et véritable financement de la résilience.

Que faire, dès lors, après Antalya ? D'abord, cesser de considérer les COP comme des rendez-vous où l'on mesure les progrès à l'aune des communiqués finaux. Ensuite, renforcer les alliances au sein de l'AOSIS, du Commonwealth et des instances juridiques internationales. Enfin, intégrer l'adaptation climatique dans toutes les politiques publiques: logement, agriculture, tourisme, énergie, infrastructures et gestion de l'eau.

Le monde entre dans une ère de dépassement probable du seuil de 1,5 °C fixé à Paris. Le multilatéralisme climatique, fondé sur le consensus, montre qu'il peut être paralysé par les intérêts d'une minorité. Pour les petites nations insulaires, attendre que les grandes puissances s'accordent revient à accepter que le calendrier diplomatique dicte celui de leur vulnérabilité.

Maurice doit donc poursuivre le combat pour une responsabilité différenciée, mais aussi préparer sa propre résilience. À Antalya, ce ne sont pas seulement des négociations qui ont échoué. C'est une nouvelle fois la promesse faite aux générations futures qui a été reportée. Et, pour une île comme Maurice, le temps perdu ne se récupère pas toujours...