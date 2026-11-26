Lors d'une réunion des hauts fonctionnaires de l'Union européenne consacrée à la situation humanitaire au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, la commissaire à l'égalité, à la préparation et à la gestion des crises, Hadja Lahbib, a confirmé que, dans le cadre du paquet de financement humanitaire annoncé lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies, l'UE avait mobilisé 39,5 millions d'euros supplémentaires pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents de la région.

Ce montant comprend 1 million d'euros pour le Bénin et le Togo.

Le financement humanitaire total de l'UE pour les régions du Sahel et du lac Tchad a atteint 263,5 millions d'euros en 2026.

Dans le nord du Bénin et du Togo, cet appui supplémentaire vise à fournir des transferts monétaires polyvalents aux populations déplacées, à renforcer la préparation aux catastrophes, ainsi que les services de protection, de santé et de nutrition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans l'ensemble des régions du Sahel et du lac Tchad, le financement humanitaire de l'UE aide les partenaires de première ligne à fournir une assistance d'urgence, notamment dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition, des soins de santé, de la protection, de l'eau et de l'assainissement, ainsi que de l'éducation en situation d'urgence, en fonction des besoins propres à chaque pays.

L'aide de l'UE est fournie dans le respect des principes humanitaires et repose uniquement sur les besoins. L'Union européenne continue également d'appeler au respect du droit international humanitaire ainsi qu'à la protection des civils et des travailleurs humanitaires.